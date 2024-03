Loài chim kiều diễm, thà nhịn ăn đến chết chứ không chịu 'cầm tù'

Là một trong những loài chim quý, đẹp nhất thế giới, Quetzal có nghĩa là “lông vũ màu vàng lục” trong ngôn ngữ của người da đỏ. Chúng có bộ lông màu xanh lục bảo lấp lánh tuyệt đẹp và phần lông ở ức là màu đỏ thẫm. Đối với người Maya và Aztec, loài chim Quetzal được xem là biểu tượng thiêng liêng. Nó được cho là tượng trưng cho thần linh nên người dân không được phép giết hại chúng. Giai cấp thống trị Aztec và Maya thường sẽ bắt những con chim Quetzal đực để lấy lông đuôi làm mũ đội đầu rồi thả chúng ra. Chim Quetzal sống trong rừng mây trên núi từ miền Nam Mexico đến miền Tây Panama. Không ít người tìm đến những khu vực này với hy vọng có cơ hội chiêm ngưỡng loài chim quý này. Tuy nhiên, những người yêu chim Quetzal không thể bắt rồi đem nhốt chúng vào lồng để ngắm mỗi ngày. Nguyên do là bởi loài chim này rất yêu tự do. Chúng thà tuyệt thực đến chết cũng không chịu giam cầm trong những chiếc lồng đẹp. Vậy nên, chim Quetzal còn được gọi là "chim tự do". Loài chim Quetzal thuộc họ Trogonidae, nổi bật với bộ lông sặc sỡ. Chúng thường mổ vào gỗ mềm hoặc cây mục để tạo lỗ làm tổ. Thức ăn của chim Quetzal gồm: hoa quả, quả mọng, côn trùng, thằn lằn, ếch và các loài động vật nhỏ. Được xem là một trong những loài chim đẹp nhất thế giới, cá thể chim Quetzal mái có lớp lông rực rỡ gồm các màu xanh lam, xanh lục và đỏ. Trong khi đó, con đực lại sở hữu bộ lông kém nổi bật hơn so với con mái. Do nạn chặt phá rừng, săn bắt trái phép cũng như tác động của biến đổi khí hậu nên quần thể chim Quetzal suy giảm khá nhiều. Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) liệt kê số lượng hiện tại của loài chim quý này là còn khoảng 50.000 cá thể và xếp vào tình trạng “Gần bị đe dọa”. Mời độc giả xem video: Ngỡ ngàng loài chim ngủ đến hơn 10.000 lần mỗi ngày.

Là một trong những loài chim quý, đẹp nhất thế giới, Quetzal có nghĩa là “lông vũ màu vàng lục” trong ngôn ngữ của người da đỏ. Chúng có bộ lông màu xanh lục bảo lấp lánh tuyệt đẹp và phần lông ở ức là màu đỏ thẫm. Đối với người Maya và Aztec, loài chim Quetzal được xem là biểu tượng thiêng liêng. Nó được cho là tượng trưng cho thần linh nên người dân không được phép giết hại chúng. Giai cấp thống trị Aztec và Maya thường sẽ bắt những con chim Quetzal đực để lấy lông đuôi làm mũ đội đầu rồi thả chúng ra. Chim Quetzal sống trong rừng mây trên núi từ miền Nam Mexico đến miền Tây Panama. Không ít người tìm đến những khu vực này với hy vọng có cơ hội chiêm ngưỡng loài chim quý này. Tuy nhiên, những người yêu chim Quetzal không thể bắt rồi đem nhốt chúng vào lồng để ngắm mỗi ngày. Nguyên do là bởi loài chim này rất yêu tự do. Chúng thà tuyệt thực đến chết cũng không chịu giam cầm trong những chiếc lồng đẹp. Vậy nên, chim Quetzal còn được gọi là "chim tự do". Loài chim Quetzal thuộc họ Trogonidae, nổi bật với bộ lông sặc sỡ. Chúng thường mổ vào gỗ mềm hoặc cây mục để tạo lỗ làm tổ. Thức ăn của chim Quetzal gồm: hoa quả, quả mọng, côn trùng, thằn lằn, ếch và các loài động vật nhỏ. Được xem là một trong những loài chim đẹp nhất thế giới, cá thể chim Quetzal mái có lớp lông rực rỡ gồm các màu xanh lam, xanh lục và đỏ. Trong khi đó, con đực lại sở hữu bộ lông kém nổi bật hơn so với con mái. Do nạn chặt phá rừng, săn bắt trái phép cũng như tác động của biến đổi khí hậu nên quần thể chim Quetzal suy giảm khá nhiều. Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) liệt kê số lượng hiện tại của loài chim quý này là còn khoảng 50.000 cá thể và xếp vào tình trạng “Gần bị đe dọa”. Mời độc giả xem video: Ngỡ ngàng loài chim ngủ đến hơn 10.000 lần mỗi ngày.