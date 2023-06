Loài cây “quốc bảo” của Trung Quốc, được mua bảo hiểm hơn trăm tỷ

Cây trà Đại hồng bào, hay còn gọi là Đại hồng bào (tiếng Anh: Big Red Robe), là một trong những loại trà nổi tiếng và quý hiếm nhất của Trung Quốc. Cây trà này có nguồn gốc từ khu vực núi đá đỏ Wuyi ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Theo truyền thuyết, vào thời nhà Minh, vua Thành Thái đã điểm tên cho loại trà này là Đại hồng bào để tôn vinh giá trị của nó. Ngày nay, Đại hồng bào được coi là một trong những loại trà đắt giá nhất trên thế giới, và nó được mệnh danh là loài cây " quốc bảo" của Trung Quốc. Thân cây trà Đại hồng bào có màu sắc đậm, lá dày và lớp trắng phủ bên trên. Điều đặc biệt của Đại hồng bào là những thân cây trà này đã được trồng trong vùng núi đá đỏ Wuyi, với đất chứa các khoáng chất phong phú và khí hậu ôn đới. Những yếu tố này cùng với bí quyết chế biến độc đáo đã tạo ra một hương vị đặc trưng khác biệt và quý giá. Để sản xuất loại trà Đại hồng bào, người ta sử dụng những lá trà non và chế biến bằng phương pháp làm khô bằng tay. Điều này mang lại hương vị đắt giá và tinh khiết, được thương hiệu truyền lại từ thế kỷ thứ 18. Sự kết hợp giữa vị đắng, vị ngọt, vị chua và vị cay rất đặc trưng của Đại hồng bào đã làm say mê những người yêu trà và đam mê nghệ thuật chế biến trà. Dù giá cả của loại trà này rất đắt đỏ, nhưng vẫn có nhiều người quan tâm tìm hiểu và trải nghiệm hương vị đặc biệt của nó. Đại hồng bào cũng có tác dụng làm giảm cholesterol, huyết áp, đau dạ dày và choáng váng. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng tăng cường sức khỏe tổng thể và phòng chống ung thư. Vào năm 2002, trong một cuộc đấu giá đặc biệt ở Quảng Châu, 20 gram trà Đại Hồng Bào đã được bán với giá 180.000 NDT (gần 600 triệu đồng). So với giá vàng ở thời điểm đó thì 1 gram trà Đại Hồng Bào đổi được 90 gram vàng. Điều này đã chứng tỏ mức độ quý hiếm của loại trà này. Thậm chí, chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã mua bảo hiểm cho 6 cây trà Đại Hồng Bào này lên tới hơn 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, do sự đắt giá của loại trà này, cũng như những rủi ro về chất lượng và nguồn gốc sản xuất, nên người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua đại hồng bào. Nếu bạn muốn trải nghiệm hương vị đặc biệt của loại trà này, hãy tìm kiếm các cửa hàng uy tín và có tiếng tại Trung Quốc hoặc từ các nhà cung cấp đáng tin cậy trên Internet. Trên thế giới hiện nay, loại trà Đại hồng bào được xem là một trong những loại trà quý giá và được yêu thích nhất. Với hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao, Đại hồng bào là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người yêu trà trên toàn thế giới. >>>Xem thêm video: Phát minh thay đổi thế giới của phương Tây ra đời ở Trung Quốc?

Cây trà Đại hồng bào, hay còn gọi là Đại hồng bào (tiếng Anh: Big Red Robe), là một trong những loại trà nổi tiếng và quý hiếm nhất của Trung Quốc. Cây trà này có nguồn gốc từ khu vực núi đá đỏ Wuyi ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Theo truyền thuyết, vào thời nhà Minh, vua Thành Thái đã điểm tên cho loại trà này là Đại hồng bào để tôn vinh giá trị của nó. Ngày nay, Đại hồng bào được coi là một trong những loại trà đắt giá nhất trên thế giới, và nó được mệnh danh là loài cây " quốc bảo" của Trung Quốc. Thân cây trà Đại hồng bào có màu sắc đậm, lá dày và lớp trắng phủ bên trên. Điều đặc biệt của Đại hồng bào là những thân cây trà này đã được trồng trong vùng núi đá đỏ Wuyi, với đất chứa các khoáng chất phong phú và khí hậu ôn đới. Những yếu tố này cùng với bí quyết chế biến độc đáo đã tạo ra một hương vị đặc trưng khác biệt và quý giá. Để sản xuất loại trà Đại hồng bào, người ta sử dụng những lá trà non và chế biến bằng phương pháp làm khô bằng tay. Điều này mang lại hương vị đắt giá và tinh khiết, được thương hiệu truyền lại từ thế kỷ thứ 18. Sự kết hợp giữa vị đắng, vị ngọt, vị chua và vị cay rất đặc trưng của Đại hồng bào đã làm say mê những người yêu trà và đam mê nghệ thuật chế biến trà. Dù giá cả của loại trà này rất đắt đỏ, nhưng vẫn có nhiều người quan tâm tìm hiểu và trải nghiệm hương vị đặc biệt của nó. Đại hồng bào cũng có tác dụng làm giảm cholesterol, huyết áp, đau dạ dày và choáng váng. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng tăng cường sức khỏe tổng thể và phòng chống ung thư. Vào năm 2002, trong một cuộc đấu giá đặc biệt ở Quảng Châu, 20 gram trà Đại Hồng Bào đã được bán với giá 180.000 NDT (gần 600 triệu đồng). So với giá vàng ở thời điểm đó thì 1 gram trà Đại Hồng Bào đổi được 90 gram vàng. Điều này đã chứng tỏ mức độ quý hiếm của loại trà này. Thậm chí, chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã mua bảo hiểm cho 6 cây trà Đại Hồng Bào này lên tới hơn 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, do sự đắt giá của loại trà này, cũng như những rủi ro về chất lượng và nguồn gốc sản xuất, nên người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua đại hồng bào. Nếu bạn muốn trải nghiệm hương vị đặc biệt của loại trà này, hãy tìm kiếm các cửa hàng uy tín và có tiếng tại Trung Quốc hoặc từ các nhà cung cấp đáng tin cậy trên Internet. Trên thế giới hiện nay, loại trà Đại hồng bào được xem là một trong những loại trà quý giá và được yêu thích nhất. Với hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao, Đại hồng bào là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người yêu trà trên toàn thế giới. >>>Xem thêm video: Phát minh thay đổi thế giới của phương Tây ra đời ở Trung Quốc?