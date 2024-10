Loài cá dữ chứa độc tố nhưng vẫn được săn lùng ráo riết vì...

Cá lăng chấm (Hemibagrus guttatus), hay còn gọi là cá vừng kiếm, được mệnh danh là " vua cá nước ngọt" nhờ vào ngoại hình độc đáo với vây sắc và thân trơn nhẵn. Loài cá này thuộc họ Cá lăng (Bagridae) và bộ Cá da trơn (Siluriformes). (Ảnh:ScotCat) Cá lăng chấm có thân hình dài, phần trước dẹp bằng và phần sau dẹp bên. Đầu rộng, bẹt và tương đối dài, với mắt nằm ở phía trên và nửa trước của đầu. Cá có bốn đôi râu, trong đó râu hàm dài nhất có thể kéo dài đến mút sau vây bụng. Thân cá có màu xám đen ở lưng và trắng nhạt ở bụng, với nhiều chấm đen to nhỏ trên thân.(Ảnh:BAP) Cá lăng chấm phân bố chủ yếu ở các sông lớn phía Bắc Việt Nam như sông Hồng, sông Thái Bình, sông Kỳ Cùng, sông Mã và sông Lam.(Ảnh:Tạp chí Thủy sản) Chúng sống ở tầng đáy, có kích thước lớn, tối đa có thể đạt tới 40 kg/con. (Ảnh: Người đưa tin) Cá lăng chấm là loài cá dữ, với thức ăn chủ yếu là cá con, tôm cua và mùn bã hữu cơ.(Ảnh:Người đưa tin) Loài cá này có chứa độc tố gây đau đớn cho con người, nhưng vẫn được săn lùng vì thịt thơm ngon và giàu dinh dưỡng. (Ảnh:wikipedia) Cá lăng chấm từng được bán với giá cao ở Trung Quốc, lên đến 25,9 triệu đồng/con. Tại Việt Nam, loài cá này cũng được nuôi thử nghiệm thành công ở Quảng Trị, với tỉ lệ sống cao và giá bán dao động từ 80.000 - 130.000 đồng/kg.(Ảnh:Người đưa tin) Hiện nay, môi trường sống của cá lăng chấm đang bị thu hẹp do xây dựng các hồ chứa thủy lợi và thủy điện. Sản lượng cá lăng chấm đã giảm đáng kể so với những năm 1960-1970. Việc bảo tồn và phát triển loài cá này là cần thiết để duy trì nguồn lợi thủy sản quý giá của Việt Nam.(Ảnh: Tép Bạc) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

