Lo thảm họa, chuyên gia lưu trữ gấp tri thức nhân loại trên Mặt Trăng?

Trước đây, một Kho chứa Tận thế (Doomsdat Vault) đã được xây dựng trên đảo Spitsberger của Na Uy, để lưu trữ bản sao của các loại hạt giống trong những túi nhôm đóng kín. Thế nhưng kho chứa này từng bị ngập do biến đổi thời tiết. Vì vậy, các nhà khoa học vẫn đang tìm cách bảo tồn tốt hơn thành tựu của nhân loại hiện tại nhằm đối phó với nguy cơ con người có thể bị diệt vong bất kỳ lúc nào. Mới đây, một công ty có tên Lonestar này đang lên kế hoạch lưu trữ dữ liệu của con người trong các ống dung nham núi lửa trên Mặt Trăng, bảo vệ tri thức của nhân loại, thay vì chỉ các loại hạt giống. Không chỉ nghĩ ra một ý tưởng điên rồ, trong tháng 4 vừa qua, công ty này cho biết họ đã ký hợp đồng cho 2 sứ mệnh đầu tiên nhằm đưa trung tâm dữ liệu đặt trên Mặt Trăng. Lonestar đã đặt được chỗ trên sứ mệnh IM-1 của hãng Intuitive Machines, một công ty tư nhân sắp đưa tàu đổ bộ lên Mặt Trăng nhằm thực hiện một cuộc thử nghiệm phần mềm đối với một lượng nhỏ dữ liệu được lưu trữ trên tàu đổ bộ. Sau đó họ có kế hoạch "đưa tải dịch vụ dữ liệu đầy đủ đầu tiên lên IM-2 của Intuitive Machines đến cực Mặt Trăng", nơi họ thực hiện các bài kiểm tra tải lên và tải xuống. Ý tưởng của Lonestar là các máy chủ tương lai có thể giao tiếp với Trái Đất, cũng như lưu trữ thông tin mà không chúng ta không muốn bị mất trong nhiều năm tới. Christopher Stott, CEO của Lonestar cho biết: "Chúng ta cần đưa các tài sản của mình ra khỏi hành tinh này, tới nơi chúng ta có thể giữ cho chúng an toàn." "Ngân hàng hạt giống đã bị ngập lụt do tác động của biến đổi khí hậu. Nó cũng nhạy cảm với các dạng phá hủy khác như chiến tranh hoặc tấn công mạng. Chúng ta cần nơi nào đó có thể lưu giữ dữ liệu một cách an toàn.", ông cho biết thêm. Đây không phải lần đầu các nhà khoa học đề xuất ý tưởng lưu trữ tri thức quan trọng của Trái Đất lên Mặt Trăng. Nhưng lưu trữ dữ liệu trên Mặt Trăng luôn gặp những vấn đề thách thức con người. Chênh lệch nhiệt độ Mặt Trăng rất lớn. Ban ngày nó có thể lên tới 106 độ C, nhưng ban đêm có thể giảm về -183 độ C và bề mặt của Mặt Trăng cũng không có lớp bảo vệ trước các bức xạ Mặt trời như khí quyển Trái Đất. Do vậy, Lonestar đề xuất xây dựng các máy chủ lưu trữ dữ liệu trong các khe dung nham núi lửa của Mặt Trăng, nơi có nhiệt độ ổn định hơn cũng như ngăn được bức xạ phá hủy máy chủ. Ngoài Lonestar, cơ quan Không gian Ý cũng đã ủy quyền cho hãng Thales Alenia Space xây dựng các trung tâm dữ liệu trên Mặt Trăng như một phần của chương trình Mặt Trăng Artemis của NASA. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

