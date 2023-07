Lộ màu mới trên iPhone 15: Có nổi bật như mong đợi?

Thông tin từ nguồn tin đáng tin cậy 9to5Mac và mạng xã hội Weibo cho biết Apple đang lên kế hoạch giới thiệu tùy chọn màu đỏ sẫm "độc quyền" cho iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. (Ảnh: Apple Hub) Màu đỏ này được mô tả là "đỏ thẫm" và có thể nhạt hơn một chút so với màu tím đậm của iPhone 14 Pro. Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết rằng iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ có tùy chọn màu xanh dương mới, tương tự như màu xanh dương trên iPhone 12 và iPhone 11. (Ảnh: Apple Insider) Trước đó, iPhone 13 không có màu xanh dương, nên việc màu này quay trở lại trên iPhone 15 được người dùng mong đợi. (Ảnh: 9to5Mac) Năm nay, tùy chọn màu sắc trên iPhone 15 Pro sẽ đặc biệt hấp dẫn với việc sử dụng khung titan. Apple đã sử dụng khung titan trên Apple Watch trong vài năm gần đây và sẽ áp dụng công nghệ này vào iPhone 15 Pro. (Ảnh: MacRumors x Unknowz21) Các tùy chọn màu sắc được dự đoán bao gồm màu xanh đậm và màu đỏ rượu vang, cùng với các tùy chọn màu quen thuộc như xám không gian, bạc và xám titan. (Ảnh: MacRumors x Unknowz21) Tuy nhiên, thông tin về màu đỏ rượu vang vẫn còn đang là tin đồn và chưa có dấu hiệu chắc chắn về việc Apple đang phát triển màu này. (Ảnh: MacRumors x Unknowz21) Trong khi đó, màu xanh lam đã xuất hiện trên các mẫu nguyên mẫu của iPhone 15 Pro, cho thấy khả năng xuất hiện chính thức cao hơn. Render hình ảnh cho thấy màu xanh lam trên iPhone 15 Pro có tông xám và thể hiện sự khác biệt so với các mẫu trước đó. (Ảnh: MacRumors x Unknowz21) Ngoài ra, dự kiến thiết kế của iPhone 15 Pro sẽ giống với iPhone 14 Pro nhưng có một số điều chỉnh nhỏ, bao gồm viền màn hình mỏng hơn và sử dụng cổng USB-C thay vì cổng Lightning. (Ảnh: MacRumors x Unknowz21) Việc sử dụng cổng USB-C được người dùng mong đợi vì nó cho phép kết nối nhiều thiết bị hơn và hỗ trợ sạc nhanh và truyền dữ liệu tốc độ cao. Tuy vậy, cần lưu ý rằng thông tin về màu sắc của iPhone 15 Pro vẫn chỉ là tin đồn và chưa có thông báo chính thức từ Apple. (Ảnh: 9to5Mac) Mời quý độc giả xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.

