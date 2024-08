Lịm tim với những giống chó 'bé hạt tiêu' nhất thế giới

1. Chó Chihuahua (15-23 cm, 1-3 kg): Chihuahua là giống chó nhỏ nhất thế giới. Chúng có bộ lông ngắn hoặc dài và đa dạng về màu sắc. Chihuahua thông minh, dũng cảm và trung thành với chủ. Chúng rất thích hợp để sống trong các căn hộ nhỏ. (Ảnh: DogTime) 2. Chó Pomeranian (18-30 cm, 1,5-3 kg): Pomeranian, hay còn gọi là Pom, có bộ lông dày và xù xì. Chúng rất thân thiện, hoạt bát và dễ thương. Pom thường rất trung thành và gắn bó với gia đình.(Ảnh: Britannica) 3. Chó Yorkshire Terrier (20-23 cm, 2-3 kg): Yorkshire Terrier, hay còn gọi là Yorkie, có bộ lông dài và mượt mà. Chúng thông minh, dũng cảm và thích chơi đùa. Yorkie rất dễ huấn luyện và thích hợp sống trong các căn hộ.(Ảnh: Sidewalk Dog) 4. Chó Pug (25-30 cm, 6-8 kg): Pug có vẻ ngoài đặc biệt với khuôn mặt nhăn nheo và đôi mắt to tròn. Chúng thân thiện, yêu thương và rất thích ở gần chủ nhân. Pug là lựa chọn hoàn hảo cho những người muốn có một người bạn đồng hành đáng yêu và vui nhộn.(Ảnh: Native Pet) 5. Chó Shih Tzu (20-28 cm, 4-7 kg): Shih Tzu có bộ lông dài và mềm mại, thường được tỉa gọn gàng. Chúng thân thiện, hiền lành và rất thích được vuốt ve. Shih Tzu thích hợp sống trong các căn hộ và là bạn đồng hành tuyệt vời cho các gia đình.(Ảnh: Reddit) 6. Chó Maltese (20-25 cm, 3-4 kg): Maltese có bộ lông trắng tinh khôi và mượt mà. Chúng vui vẻ, năng động và rất thân thiện. Maltese dễ huấn luyện và thích hợp sống trong các căn hộ nhỏ.(Ảnh: My Doodle Puppy) 7. Chó Papillon (20-28 cm, 3-4,5 kg): Papillon có đôi tai to hình cánh bướm và bộ lông mềm mại. Chúng thông minh, hiếu động và rất thân thiện. Papillon rất dễ huấn luyện và thích hợp làm bạn đồng hành trong các gia đình.(Ảnh: Dogster) 8. Chó Pekingese (15-23 cm, 3-6 kg): Pekingese có bộ lông dài và khuôn mặt phẳng. Chúng độc lập, dũng cảm và trung thành. Pekingese là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn có một người bạn đồng hành nhỏ bé nhưng mạnh mẽ.(Ảnh: Purina UK) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

