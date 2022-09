Lí do sốc khiến quân đội Mỹ không công bố bằng chứng về UFO

Trong một bài viết được đăng tải trên trang web chính phủ The Black Vault, một người phát ngôn của Hải quân Mỹ khẳng định họ đang nắm giữ nhiều bằng chứng dưới dạng video cho thấy sự tồn tại của UFO - hay UAP theo thuật ngữ quân đội. Tuy nhiên, những bằng chứng về UFO này lại không thể công bố một cách rộng rãi, do Mỹ lo sợ sẽ "gây hại cho an ninh quốc gia". Theo lí giải của Gregory Cason, Phó Giám đốc văn phòng FOIA của Hải quân Mỹ, việc tiết lộ những thông tin này có thể cung cấp cho kẻ thù những thông tin giá trị liên quan đến hoạt động của Bộ Quốc phòng, Hải quân, các lỗ hổng và trong hệ thống an ninh, bảo mật. Điều này khiến chúng ta nhớ lại một tiết lộ của TS. Robert Jacobs, Cựu Trung úy Không quân Mỹ vào tháng 10/2021. Trong một buổi họp báo thú vị với chủ đề "Sự can thiệp của người ngoài hành tinh vào các vụ thử hạt nhân" ông khẳng định sự tồn tại của những vật thể này, cho rằng "con người không đơn độc", và quân đội Mỹ có thể đang che đậy nhiều bí mật "động trời" . Theo lời Jacobs kể lại, vào đầu những năm 1960, ông đã dẫn đầu một nhóm các nhà làm phim có nhiệm vụ ghi lại thật chi tiết về các vụ phóng tên lửa. Bởi lẽ thời ấy, các vụ phóng tên lửa thất bại rất nhiều, và đa số chúng đều nổ tung khi đang ở trên bệ phóng. Tuy nhiên sau khi xem lại các video quay chậm ở độ phân giải cực cao, ông và các cộng sự phát hiện thấy một vật thể bay kỳ lạ, có hình đĩa di chuyển trên bầu trời với tốc độ cực nhanh. Vật thể này đã chiếu chùm sáng hội tụ, mà không rõ là loại vũ khí gì, vào các tên lửa, khiến chúng nổ tung mà chưa kịp bay lên khỏi mặt đất. Ban đầu, Thiếu tá Florenze J. Mansmann không tin vào những gì ông được nghe. Ông đã yêu cầu Jacobs kiểm tra lại các đoạn video để xem liệu có phải họ đã bị "chơi khăm" bởi một tổ chức nào đó hay không. Tuy nhiên, sau khi xem các đoạn video, chính Thiếu tá Florenze cũng vô cùng ngỡ ngàng và không thể tin vào mắt mình. "Bạn không bao giờ thấy điều đó được nhắc lại một lần nữa," Mansmann nói Trong cuộc họp diễn ra ngay sau đó, Thiếu tá Mansmann - người chịu trách nhiệm cho vụ phóng tên lửa, bị vây quanh bởi hai người đàn ông ít nói, nhưng đầy vẻ đe dọa trong bộ vest xám - những người mà Jacobs tin rằng họ đến từ CIA. Những gì diễn ra sau đó không ai hay biết. Nhưng Jacobs nói ông nhận được chỉ thị phải giữ bí mật bằng mọi giá. Rốt cuộc, ông đã thực hiện mệnh lệnh trên trong suốt 17 năm. Cuối cùng, Cựu Trung úy Không quân cảm thấy mình không thể tiếp tục, và đã lên tiếng thừa nhận rằng Mỹ dùng nhiều cách để che đậy bằng chứng về sự tồn tại của các UFO. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

