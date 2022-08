Lần dấu vết những kho báu bị mất tích nổi tiếng nhất mọi thời đại

Người ta đoán rằng, một vị tướng Nhật mang tên Tomoyuki Yamashita đã cất giấu kho báu bí ẩn trong hang động của vịnh Bacuit vào thập niên 1940. Vào khoảng những năm 70, Rogelio Roxas tìm thấy một phần của kho báu. Tương truyền rằng, vào thập niên 1800, bốn binh sĩ Peru đã lập ra kế hoạch đánh lừa những linh mục và biến mất trên con thuyền chứa hơn 14 tấn vàng là kho báu của nhà thờ Pisco sau khi giết họ. Trên đường đến Úc, họ đã để lại kho báu trên một hòn đảo và vị trí của nó đến bây giờ vẫn là một bí ẩn vì những tên trộm đã bị giết. Vào giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới II, phát xít Đức đã di chuyển 14 tấn vàng đến Mỹ nhằm phá hoại nền kinh tế. Tất nhiên, nền kinh tế Mỹ không bị ảnh hưởng nhiều, họ cũng không thể đưa kho báu trở về nước. Tuy nhiên, với sự trung thành của các thành phần phát xít, những người chủ chốt nắm giữ vị trí của kho báu đã tự sát, khiến cho tất cả trôi vào dĩ vãng. La Ciudad Blanca - “thành phố Trắng” là một đô thị huyền thoại đã mất tích từ lâu đời. Trong thế kỷ XX, các nhà khảo cổ tin rằng, khu rừng Mosquitia chứa một thành phố cổ đầy ắp vàng bạc với nền văn minh cổ đại. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng nào chứng minh điều đó. Có rất nhiều huyền thoại xung quanh hồ Issyk-Kul, điển hình là bí mật kho báu đã bị chôn vùi của Thành Cát Tư Hãn. Nhiều cuộc khai quật đã được tiến hành nhưng dường như tất cả đều vô vọng. Vụ đắm tàu Santissima Concepcion (tên khác là El Grande) đã khiến 1.800.000 peso (134.600 USD), 77 hòm ngọc trai, 49 hòm ngọc lục bảo cùng chìm xuống đại dương. Nhà chức trách cố gắng tìm và xác định vị trí kho báu nhưng không thành công. Con tàu hơi nước sang trọng SS Islander chở đầy vàng chìm xuống đáy đại dương năm 1901 và được trục vớt vào năm 2012. Tuy nhiên, theo Dallas Morning News người ta không phát hiện bất cứ kho báu nào trên tàu. Mars ước tính trị giá kho báu bí ẩn lên tới hơn 250 triệu USD và họ đang lên kế hoạch thám hiểm tiếp theo để tìm chúng. Tàu Antilla chở đầy vàng của quân đội Đức đi dọc Biển Bắc để đầu hàng phe đồng minh do thua trận trong Thế chiến II. Tuy nhiên, trước khi cập bến, thuyền trưởng đã ra lệnh đánh chìm con tàu cùng số tài sản khổng lồ xuống đáy đại dương thay vì để chúng rơi vào tay người khác. Một vài tin đồn cho rằng, sau khi cướp tiền và vàng bạc từ một toa tàu, những thổ dân Apache đã giấu chiến lợi phẩm trong hầm trên núi Winchester, bang Arizona, Mỹ. Rất nhiều người tham gia tìm kiếm kho báu mất tích để thử vận may bất chấp những câu chuyện cho rằng họ có thể sẽ hứng chịu những lời nguyền từ người quá cố. Năm 1869, một nhóm thủy thủ đi dọc sông White và lạc vào hẻm núi White Mountains, phía tây bang New Mexico, Mỹ. Ở đây, họ phát hiện những quặng vàng chảy ra từ dòng suối trong hẻm núi. Tuy nhiên, những thổ dân Apache đã tấn công và giết họ một cách dã man. Chỉ một người còn sống nhưng ông không còn tìm thấy kho báu nữa. Cuối năm 1943, chỉ huy lực lượng SS Heinrich Himmler đã lên kế hoạch xây dựng căn cứ dự phòng cho quân đội phát xít Đức. Pháo đài Alpine được cho là nơi chứa một kho báu khổng lồ gồm vật tư, vũ khí, trang sức như kim cương, vàng thỏi. Kể từ đó tới nay những ngọn núi ở miền nam nước Đức trở thành địa điểm tìm kiếm của dân săn kho báu. Tàu biển Awa Maru của Nhật Bản đã bị Hải quân Mỹ tấn công và đánh chìm. Nhiều tin đồn cho rằng, trên tàu cất giấu một kho báu có trị giá lên tới 5.000 tỷ USD bao gồm vàng, bạch kim và kim cương. Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV

