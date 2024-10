Lần đầu tiên núi Phú Sĩ trơ trụi, không có tuyết trong tháng 10

Núi Phú Sĩ, với độ cao 3.776 mét, không chỉ là đỉnh cao nhất Nhật Bản mà còn là một biểu tượng văn hóa và thiên nhiên đặc biệt. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, núi Phú Sĩ thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Tuy nhiên, trong năm 2024, hiện tượng thời tiết bất thường đang làm thay đổi diện mạo của ngọn núi này, gây lo ngại về tác động của biến đổi khí hậu đối với một biểu tượng quốc gia. (Ảnh: Britannica) Tháng 10 hằng năm thường đánh dấu sự xuất hiện của lớp tuyết đầu mùa phủ trắng đỉnh núi Phú Sĩ, báo hiệu mùa đông sắp đến. Tuy nhiên, tính đến tuần này, đỉnh núi vẫn trơ trụi không có tuyết phủ, điều chưa từng xảy ra trong 130 năm qua kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận. Theo dữ liệu của Cơ quan Thời tiết Nhật Bản, tuyết đầu mùa thường xuất hiện vào khoảng ngày 2 tháng 10, nhưng năm nay đã trễ một cách đáng kinh ngạc.(Ảnh: Newscom/Alamy) Hiện tượng này không chỉ là dấu hiệu của một mùa đông ấm áp mà còn là minh chứng rõ ràng về sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhật Bản đã trải qua một mùa hè nóng kỷ lục kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1898, với nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến tháng 8 cao hơn mức bình thường 1,76 độ C. Những tháng mùa thu tiếp tục với nhiệt độ cao bất thường, làm cho tuyết trên đỉnh Phú Sĩ không thể hình thành.(Ảnh: Japan Travel by NAVITIME) Điều này có tác động sâu rộng đến các hoạt động kinh tế và du lịch. Đối với hàng triệu du khách đến thăm núi Phú Sĩ mỗi năm, tuyết phủ trắng đỉnh núi là một cảnh tượng không thể thiếu. Việc thiếu tuyết không chỉ làm mất đi vẻ đẹp kỳ vĩ của ngọn núi mà còn ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch và đời sống kinh tế của địa phương.(Ảnh: Activity Japan) Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu hiện tượng này tiếp tục, lượng du khách đến tham quan núi Phú Sĩ có thể giảm, đặc biệt là những người muốn chiêm ngưỡng cảnh tuyết phủ trắng xóa. Sự biến đổi khí hậu gây ra mùa đông ấm lên không chỉ ảnh hưởng đến lượng tuyết mà còn đến nguồn nước, nông nghiệp và nền kinh tế địa phương.(Ảnh: FUN! JAPAN) Núi Phú Sĩ, nằm giữa hai quận Yamanashi và Shizuoka, từ lâu đã là biểu tượng của văn hóa, nghệ thuật và tôn giáo của Nhật Bản. Ngọn núi này hiện diện trong lòng người Nhật qua nhiều thế kỷ và là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật và văn học.(Ảnh: Tripadvisor) Việc đối phó với tác động của biến đổi khí hậu là thách thức lớn đối với người dân Nhật Bản và cộng đồng quốc tế. Sự thay đổi khí hậu đáng lo ngại này ảnh hưởng đến một biểu tượng thiên nhiên quan trọng, đồng thời báo động về sự khẩn thiết trong việc bảo vệ môi trường.(Ảnh: Japan Wonder Travel Blog) Núi Phú Sĩ, biểu tượng văn hóa và thiên nhiên của Nhật Bản, hiện đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do biến đổi khí hậu. Những nỗ lực bảo tồn và nâng cao nhận thức về tác động của khí hậu là điều cần thiết để đảm bảo rằng vẻ đẹp kỳ vĩ của ngọn núi này sẽ tiếp tục tồn tại và truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai.(Ảnh: Japan Web Magazine) Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh tượng “bất động” tại các sân bay châu Âu do tuyết trắng bao phủ.

