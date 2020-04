Lần đầu tiên cứu hộ chó rừng và chó sói đỏ quý hiếm tại Việt Nam

Mới đây, Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp cùng Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) đã c ứu hộ thành công 2 cá thể động vật hoang dã, gồm 1 cá thể Chó rừng (Canis aureus) và cá thể còn lại là Chó sói đỏ (Cuon alpinus). Hai loài động vật thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được người dân tại Nghệ An và Sơn La tự nguyện giao nộp. Theo đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) thì các nghiên cứu bằng bẫy ảnh hoặc quan sát trong rừng ở Việt Nam rất ít khi chụp được hoặc bắt gặp hai loài chó, soi hoang dã trên. Nhóm Bác sĩ thú y và cán bộ chăm sóc cho biết, tình trạng sức khỏe

của 2 cá thể chó, sói sau khi tiếp nhận không tốt. Chó rừng được người dân cho ăn cháo thịt hoặc gạo nấu, cơ thể gầy, có vết thương ở mắt trái,

tình trạng căng thẳng, run rẩy, mất bản năng phòng vệ hoang dã, có biểu hiện gần con người. Sói đỏ được người dân cho ăn thịt lợn hoặc thịt gà sống, tình trạng con sói yếu, cơ thể gầy gò suy nhược, đi ngoài, mất nhiều nước, viêm da, có dấu hiệu sưng ở đầu do bị xích và bị kéo đi. Hiện tại, hai cá thể động vật hoang dã quý hiếm đã được đưa về Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cúc Phương để điều trị thú y và chăm sóc. Tại hộ gia đình của người tự giao nộp còn có khoảng 10 cá thể chó nhà đã được giải cứu từ các lò giết mổ và đang tìm chủ nhân mới cho chúng. Chó rừng lông vàng (Canis aureus) thường sống ở các khu rừng sâu, vùng ven nương rẫy, gần các trạng trại hay khu dân cư gần rừng, thuộc động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB. Ở Việt Nam, Sói rừng là loài cực kỳ hiếm thấy từ trước đền nay, là nguồn gen tự nhiên quý. Chúng có tập tính Sống đơn hay sống đôi, khá bạo dạn, chúng có thể sống gần con người để kiếm ăn. Thức ăn của chúng là thú nhỏ, chim, bò sát, ếch nhái. Chó sói đỏ hay chó sói lửa, sói lửa, sói đỏ (Cuon alpinus) thuộc danh mục danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB. Chúng đang gặp nguy hiểm bởi tình trạng săn bắn trái phép quá mức của con người, cũng như mất đi nguồn thức ăn ngoài môi trường tự nhiên. Loài sói này có thể gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, vì đã từng có tình trạng ăn thịt gia súc chăn nuôi. Bởi vậy càn có chính sách bảo vệ hợp lý.

