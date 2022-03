Lạ đời thấy ngô mọc u, người sành ăn tranh nhau mua thưởng thức

Một người nông dân đã vô cùng đau đầu khi thấy hàng chục cây ngô có dấu hiệu bị mọc lên rất nhiều "khối u" màu đen. Anh cho rằng đây là dấu hiệu chúng bị mốc và có thể phải vứt bỏ. Vậy mà, ở Mexico, người dân trồng ngô lại chỉ thích ngô mốc vì đó là đặc sản có tên gọi khá lạ Huitlacoche - phát âm: weet-la-koh-cheh. "Huitlacoche" có nghĩa là bệnh than ngô. Thực chất, đây là một loại bệnh gây hại cho cây, xuất phát từ nấm Ustilago maydis, phổ biến ở các vùng trồng ngô trên thế giới. Loại nấm này phát triển trên bắp ngô sau trời mưa khiến những hạt ngô biến thành những cục bướu trắng, xám, hồng và đen bất thường, còn gọi là mốc ngô huitlacoche.Những cục mốc ngô này trông rất xấu xí, chúng có kích thước to bất thường so với các hạt ngô với lớp vỏ bên ngoài mịn màng màu trắng xám còn bên trong đen sì. Nhiều người cho rằng những cục mốc này có mang mầm bệnh nên khi phát hiện ra thường tìm cách tiêu hủy những bắp ngô này. Nhưng trên thực tế chúng không hề có độc. Trái lại, những người sành ăn trên thế giới, khi bắt gặp những cục mốc ngô họ còn sẵn lòng trả giá cao để được sở hữu chúng. Người Mexico còn nghĩ ra món ăn độc đáo được chế biến từ chính những miếng mốc ngô ấy. Những cục u xấu xí này không độc, chúng có vị ngọt và có giá trị dinh dưỡng rất cao. Từ những cục mốc ngô này họ có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon vô cùng đặc sắc. Tuy nhiên, mốc ngô chỉ có thể nấu hoặc ăn sống khi chín mềm, còn khi hóa khô thì không thể ăn được. Những món ăn này thường sẽ mang mùi vị của cả ngô và nấm, ngoài ra còn có màu đen. Người Mexico tách từng mảng huitlacoche ra khỏi bắp sau đó chế biến nhiều món ăn truyền thống đậm đà hương vị như món khai vị quesadillas, bánh ngô tamales, súp, hoặc taco. Sau khi nấu chín, huitlacoche chuyển sang màu đen và hơi sền sệt. Người ta thường cho thêm tỏi, ớt vào món ăn để tăng thêm hương vị đậm đà và cân bằng lại mùi nồng của đất, khiến cho món ăn với huitlacoche mang một vị đặc trưng không lẫn vào đâu được. Các nhà khoa học cũng đã chứng minh rằng huitlacoche thậm chí còn có giá trị dinh dưỡng cao hơn cả bắp ngô. Vì vậy những quả ngô nhiễm nấm trông xấu thậm tệ lại được bán với mức giá cao hơn khá nhiều. Mời các bạn xem video: Cây nào phù hợp với đô thị Hà Nội? Nguồn: VTV

