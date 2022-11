Kỳ quái hòn đảo nơi con người có thể du hành xuyên thời gian

Nằm giữa eo biển Bering giữa lục địa Alaska và Siberia, đảo Diomede lớn nằm ở phía Nga trong khi đảo Diomede nhỏ nằm ở phía Mỹ. Bởi vì chúng bị ngăn cách bởi Đường đổi ngày quốc tế - đi qua Thái Bình Dương và đánh dấu ranh giới giữa 2 ngày, do đó, về mốc thời gian, chúng cách nhau gần 1 ngày. Do các múi giờ được xác định tại địa phương, đảo Diomede lớn đi trước đảo Diomede nhỏ 21 giờ (20 giờ vào mùa hè). Khi ở Nga đã sang ngày mới, Mỹ vẫn là ngày hôm qua. Vì cách tính thời gian này, Big Diomede còn có tên gọi là đảo Ngày Mai (Tomorrow Island), còn Litte Diomede là đảo Ngày Hôm Qua (Yesterday Island). Vào mùa đông, khi thời tiết lạnh giá, mặt biển ở đây sẽ đóng băng, vô tình tạo nên cây cầu nối liền hai đảo và người dân có thể dễ dàng đi bộ từ Mỹ sang Nga. Tuy nhiên, điều này bị coi là bất hợp pháp, nhưng nhiều người vẫn nói đùa rằng nếu muốn "du hành xuyên thời gian" thì hãy đi qua 2 hòn đảo này. Trên thực tế, chỉ những cư dân bản địa, người Eskimo, mới có thể đi lại tự do giữa các đảo thuộc quần đảo Diomede. Họ đã sinh sống ở những vùng đất này từ lâu trước khi người Châu Âu đầu tiên đặt chân đến nơi đây - nhà thám hiểm hải quân người Nga Semyon Dezhnev, đến quần đảo. Thời kỳ chiến tranh lạnh, Nga đã di dời toàn bộ cư dân trên đảo Ngày Mai vào trong đất liền. Ngày nay, nơi đây chỉ có quân đội cư trú. Còn đảo Ngày Hôm Qua vẫn có khoảng 150 người Mỹ sinh sống, tập trung thành một ngôi làng, nổi tiếng với nghề chạm khắc ngà. Theo điều tra của chính quyền Mỹ, hơn 90% dân số trên đảo là người bản xứ. Trong 43 hộ gia đình, hơn 37% là trẻ em dưới 18 tuổi, gần 21% các đôi sống cùng nhau, hơn 32% nhà vắng bóng đàn ông, trong khi 18,6% là người độc thân. Thu nhập người dân ở đây không cao, nhiều hộ gia đình được xếp vào dạng nghèo. Trên đảo không có các con đường trải nhựa, cao tốc, đường sắt hay đường thủy. Cách duy nhất để di chuyển là đi bộ trên những con đường mòn, dùng xe trượt tuyết hoặc ván trượt. Ngoài du khách, đảo còn đón tiếp các đoàn nghiên cứu và người dân Alaska từ đất liền tới thăm. Từ bang Alaska, cách nhanh nhất để tới đảo là máy bay trực thăng. Du khách cũng có thể tới Alaska bằng đường bộ, thủy và hàng không. Sân bay Anchorage mỗi ngày có hơn 200 chuyến bay đến và đi từ mọi nơi trên thế giới. Big Diomede có diện tích khoảng 29 km2, không người dân ở, thuộc Nga. Đường đổi ngày quốc tế nằm cách phía đông của đảo 1,8 km. Litte Diomede nằm trên đất Mỹ, diện tích 7,3 km2, thuộc bang Alaska. Đường đổi ngày quốc tế nằm cách phía tây của đảo 0,6 km. >>>Xem thêm video: Du lịch xanh ở hòn đảo nhựa của Ivory Coast (Nguồn: THDT).

