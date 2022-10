Hòn đảo “Sọ người” ma quái: Du khách không thể ghé thăm

Chỉ cách thành phố Melbourne 157km về phía đông nam, khoảng 2 giờ 30 phút xe, công viên quốc gia Wilson Promontory (còn gọi là The Prom) thuộc khu vực Gippsland, bang Victoria là một trong những điểm đến ưa thích của du khách. Và một trong những điểm nhấn của công viên là đảo đá hoa cương Skull Rock (tên thường gọi của Cleft Island) thuộc nhóm ba hòn đảo Anser Group và là một trong những đảo đẹp nhất cũng như đón nhiều khách tham quan nhất trong số đảo ở The Prom. Nhìn từ bờ, hòn đảo này giống như một tảng đá bình thường nhô cao giữa sóng nước. Nhưng khi đến gần phía tây của đảo, bạn sẽ thấy một hang động khổng lồ rộng 130m, cao 60m, sâu 60m với một thảm cỏ xanh mướt từ ngoài đến tận cuối hang. Theo các nhà khoa học, Skull Rock là một kiệt tác thiên nhiên của gió, mưa và nước biển trong hàng ngàn năm. Tùy theo góc nhìn, hòn đảo trông giống như một sọ người hoàn chỉnh với một hộp sọ lớn, một hốc mắt (hang động) và hai phần hõm bên dưới giống như hai lỗ mũi... Từ những góc độ nhất định, hòn đảo ma quái này trông giống như một chiếc đầu lâu, đó là lý do tại sao biệt danh đảo sọ người hay đảo đầu lâu được dành cho nơi này. Hòn đảo có hình dạng thuôn dài với một lỗ hở khổng lồ ở chính giữa, và những gì nằm bên trong hang động rộng lớn của đảo cũng như phần còn lại vẫn là điều kích thích nhiều du khách thích khám phá, ưa mạo hiểm. Du khách có thể nhìn vào hốc tối của đảo Đầu lâu từ một chiếc thuyền, nhưng neo lại và khám phá hòn đảo là một thách thức khó khăn do nước chảy xiết và một loạt vách đá thẳng đứng. Theo ghi nhận, cho đến nay chỉ có 9 người từng tiếp cận hang thành công. Trong khi đó, phần phía tây - nơi thực tế không thể tiếp cận của hòn đảo là điểm hấp dẫn lớn nhất. Một dịch vụ du lịch mới đã cho phép du khách đến gần hòn đảo bằng một chiếc thuyền được chế tạo có mục đích để vượt qua vùng biển Bass Straight, điều này cũng mang lại cho du khách một góc mới mẻ để ngắm nhìn công viên. >>>Xem thêm video: Kỳ lạ hòn đảo có số mèo nhiều gấp 6 lần số dân (Nguồn: VTC14).

