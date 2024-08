Kỳ lạ ngôi làng không ai biết đi đứng, chỉ bò bằng 4 chi

Ngôi làng kỳ lạ này nằm ở Ethiopia, một vùng núi hẻo lánh, rất xa trung tâm nên ít người biết đến. Du khách khi đến đây đã phát hiện ra cách di chuyển khác thường của người dân, họ di chuyển bằng cả hai tay và hai chân trên mặt đất. (Ảnh: Adobe Express) Ban đầu, du khách nghĩ rằng người dân làm vậy để thu hút sự chú ý, nhưng sau khi quan sát kỹ, họ nhận ra rằng tất cả mọi người ở đây, kể cả trẻ con, đều di chuyển như vậy. (Ảnh: The brain is sooooo cool) Do phải bò thường xuyên, cơ thể của người dân ở đây đã bị biến dạng, xương lưng và eo bị cong, hông rộng hơn, và bàn tay to hơn, thô ráp do không sử dụng găng tay bảo hộ. (Ảnh: The Sun) Ngoài ra, tuổi thọ của người dân ở đây cũng ngắn hơn so với người bình thường. Một số người cho rằng hiện tượng này là do hôn nhân cận huyết, dẫn đến đột biến gene và dị tật bẩm sinh. (Ảnh: bilnews) Một số chuyên gia khác lại cho rằng đây có thể là triệu chứng của bệnh “mất điều hòa tiểu não”, khiến người bệnh không thể duy trì sự cân bằng của cơ thể. (Ảnh: Semantic Scholar) Căn bệnh “mất điều hòa tiểu não” (cerebellar ataxia) là một rối loạn ảnh hưởng đến tiểu não, phần của não bộ chịu trách nhiệm điều phối các chuyển động và duy trì sự cân bằng. Khi tiểu não bị tổn thương hoặc không hoạt động đúng cách, người bệnh sẽ gặp khó khăn trong việc điều khiển các chuyển động của cơ thể. (Ảnh: Arquivos de Neuro-Psiquiatria) Một số dạng mất điều hòa tiểu não là do di truyền, nghĩa là bệnh có thể được truyền từ cha mẹ sang con cái. (Ảnh: Verywell Health) Tuy nhiên, vẫn có một số trẻ em sinh ra trong ngôi làng hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng do sống trong môi trường này, chúng học theo cách di chuyển của bố mẹ và dần dần tạo thành thói quen bò bằng bốn chi. (Ảnh: Webtekno) Mời quý độc giả xem thêm video: Bí kíp sống lâu của người dân ngôi làng trường thọ nhất thế giới.

