Kỳ diệu loài rau 8.000 năm tuổi, đủ sức... “nuôi sống cả thế giới”

Rau dền là nguồn dinh dưỡng thần kỳ từ thực vật khá phổ biến trong bữa ăn của mọi gia đình. Rau có vị ngọt, mát đồng thời chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Rau dền được coi như nguồn protein hoàn chỉnh với 9 axit amin thiết yếu và các vi chất cần thiết khác như mangan, magiê, phốt pho, sắt, chất chống oxy hóa... Đối với những người dân bản địa New Mexic, đây là một loài thực vật có thể nuôi sống thế giới. Trước khi người Tây Ban Nha đến châu Mỹ, người Aztec và Maya đã trồng rau dền để tạo ra nguồn cung cấp protein tuyệt vời.Rau dền chứa nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hàm lượng canxi trong rau khá cao mà ít loại rau củ nào có được. Vì vậy, đây là một trong những loại thực phẩm giúp tăng cường độ cứng của xương, làm giảm nguy cơ loãng xương do thiếu hụt canxi. Rau dền chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu giúp kháng viêm, chống nhiễm trùng cho da. Với đặc tính làm se mạnh mẽ, loại rau này có thể điều trị mụn trứng cá và một số vấn đề về da khác. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn rau dền thường xuyên sẽ giúp ổn định đường huyết, điều này rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2. Bên cạnh đó, loại rau này còn giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tình trạng tăng lượng đường trong máu như béo phì. Rau dền chứa hàm lượng chất xơ cao (gấp 3 lần so với lúa mì). Do đó, nó có thể giúp bạn cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Đây còn là loại rau rất tốt cho trẻ em và người lớn tuổi. Nước nấu từ lá cây dền tươi còn hỗ trợ điều trị tiêu chảy, xuất huyết và mất nước. Rau dền còn có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra, tocotrienol – một loại vitamin E có trong loại rau này cũng giúp loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh mạch vành. Rau dền chứa một loại axit amin gọi là lysine. Chất này cùng với các khoáng chất (kali, phốt pho, magiê, sắt…) và vitamin C, E trong rau giúp ngăn ngừa các gốc tự do gây lão hóa và dẫn đến sự hình thành các tế bào ung thư. Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui khỏe mỗi ngày.

Rau dền là nguồn dinh dưỡng thần kỳ từ thực vật khá phổ biến trong bữa ăn của mọi gia đình. Rau có vị ngọt, mát đồng thời chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Rau dền được coi như nguồn protein hoàn chỉnh với 9 axit amin thiết yếu và các vi chất cần thiết khác như mangan, magiê, phốt pho, sắt, chất chống oxy hóa... Đối với những người dân bản địa New Mexic, đây là một loài thực vật có thể nuôi sống thế giới. Trước khi người Tây Ban Nha đến châu Mỹ, người Aztec và Maya đã trồng rau dền để tạo ra nguồn cung cấp protein tuyệt vời. Rau dền chứa nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe , đặc biệt là hàm lượng canxi trong rau khá cao mà ít loại rau củ nào có được. Vì vậy, đây là một trong những loại thực phẩm giúp tăng cường độ cứng của xương, làm giảm nguy cơ loãng xương do thiếu hụt canxi. Rau dền chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu giúp kháng viêm, chống nhiễm trùng cho da. Với đặc tính làm se mạnh mẽ, loại rau này có thể điều trị mụn trứng cá và một số vấn đề về da khác. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn rau dền thường xuyên sẽ giúp ổn định đường huyết, điều này rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2. Bên cạnh đó, loại rau này còn giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tình trạng tăng lượng đường trong máu như béo phì. Rau dền chứa hàm lượng chất xơ cao (gấp 3 lần so với lúa mì). Do đó, nó có thể giúp bạn cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Đây còn là loại rau rất tốt cho trẻ em và người lớn tuổi. Nước nấu từ lá cây dền tươi còn hỗ trợ điều trị tiêu chảy, xuất huyết và mất nước. Rau dền còn có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra, tocotrienol – một loại vitamin E có trong loại rau này cũng giúp loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh mạch vành. Rau dền chứa một loại axit amin gọi là lysine. Chất này cùng với các khoáng chất (kali, phốt pho, magiê, sắt…) và vitamin C, E trong rau giúp ngăn ngừa các gốc tự do gây lão hóa và dẫn đến sự hình thành các tế bào ung thư. Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui khỏe mỗi ngày.