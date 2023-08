Kỳ bí những bộ hài cốt người khổng lồ được “giấu nhẹm” suốt bao năm

1. Hộp sọ người khổng lồ ở Argedava, Romania: Năm 1940, tại Argedava, một hộp sọ khổng lồ được phát hiện từ tàn tích thành trì của vua Burebista. Nhưng sau đó, thông tin về phát hiện này bị giữ bí mật, và các cư dân địa phương được nghỉ việc đột ngột. Một số bộ xương và bình gốm to lớn cùng các vật phẩm khác được khai quật, nhưng sau đó bị chuyển đi một cách bí ẩn. 2. Ngôi mộ khổng lồ ở Scaieni, Romania: Khi đào xới để trồng cây táo, dân làng Scaieni phát hiện bộ xương to lớn và các đồ vật tương tự tại một vùng đồi. Các nhà khảo cổ nhanh chóng tới, nhưng những thông tin về phát hiện này cũng bị che giấu và không có giải thích cụ thể nào. 3. Đường hầm bí ẩn dưới núi Bucegi, Romania: Trong những năm 1940 - 1950, nhiều bộ hài cốt khổng lồ được khai quật từ nhiều vùng khác nhau tại Romania. Đặc biệt, hệ thống đường hầm dưới dãy núi Bucegi cũng được phát hiện. Mọi thông tin liên quan đều bị giấu kín, và ngay cả CIA cũng được cho là liên quan đến sự việc. 4. 18 bộ xương khổng lồ tại Wisconsin, Mỹ: Tháng 5 năm 1912, các nhà khảo cổ tại ĐH Beloit, Mỹ, phát hiện 18 bộ xương khổng lồ. Sự việc này thu hút sự chú ý của truyền thông, nhưng sau đó cũng bị lãng quên và không có thông tin cụ thể về các bộ hài cốt người khổng lồ. 5. Bộ xương khổng lồ tại hòn đảo Pulau Upeh, Malaysia: Gần đây, những bộ xương to lớn được phát hiện trong một hang động trên hòn đảo Pulau Upeh, ngoài khơi bang Malacca ở Malaysia. Các nhà sử học và người nghiên cứu không có giải thích cụ thể về phát hiện này. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí mật hài cốt nam giới bên trong lăng mộ công chúa nhà Đường.

