Kinh ngạc tiết lộ của phi hành gia về người ngoài hành tinh

Người ngoài hành tinh có thật hay không là câu hỏi mà giới chuyên gia mãi chưa tìm ra lời giải. Liên quan đến bí ẩn này, một số phi hành gia NASA đã đưa ra những phát ngôn đáng chú ý. Cụ thể, phi hành gia tàu Apollo 14 - Edgar Mitchell là người thứ 6 đặt chân lên trên Mặt trăng. Ông đã thực hiện sứ mệnh lịch sử này vào năm 1971. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về Trái đất, ông Mitchell bắt đầu nghiên cứu về sự sống ngoài Trái đất. Cựu phi hành gia Mitchell từng tuyên bố người ngoài hành tinh đã cứu nhân loại khỏi một cuộc chiến tranh hạt nhân. Không những vậy, sinh vật ngoài Trái đất đã nhiều lần liên lạc với con người nhưng chính phủ một số số nước đã che giấu sự thật này suốt nhiều thập kỷ. Theo lời kể của ông Mitchell, các nhân viên NASA từng gặp người ngoài hành tinh mô tả họ có vóc dáng nhỏ bé và hình hài rất lạ lùng so với chúng ta. Họ sở hữu những công nghệ tiên tiến hơn rất nhiều so với con người. Đồng quan điển với ông Mitchell, phi hành gia Gordon Cooper cũng tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Ông là một trong 7 phi hành gia đi vào vũ trụ theo dự án Mercury của NASA giai đoạn năm 1958 - 1963. Ông Cooper cho hay trước khi trở thành phi hành gia, vào năm 1951, khi đang lái máy bay cho Không quân Mỹ, ông từng nhìn thấy đĩa bay di chuyển rất nhanh và ở độ cao rất lớn. Khi trở thành phi hành gia của NASA, ông Cooper tiếp tục nhìn thấy UFO của người ngoài hành tinh. Do vậy, ông tin rằng, con người không đơn độc trong vũ trụ. Phát ngôn trước một ủy ban của Liên Hợp Quốc vào năm 1985, ông Cooper nói: "Tôi tin rằng các phương tiện lẫn sinh vật ngoài hành tinh từ hành tinh khác đã ghé thăm trái đất. Ở nơi của họ, công nghệ tiến bộ hơn những gì chúng ta có ở Trái đất". Tuy nhiên, một phi hành gia khác lại có quan điểm trái ngược với Mitchell. Chris Hadfield, một cựu phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ Canada, đã đưa ra ý kiến của mình trước cơn sốt UFO, chia sẻ với đài truyền hình CBC của Canada, ông nói: "Rõ ràng là tôi đã nhìn thấy vô số thứ trên trời mà tôi thực không biết về nguồn gốc của chúng. Nhưng chỉ vì nhìn thấy thứ gì đó trên bầu trời mà bạn không biết và sau đó kết luận ngay rằng đó là sự sống thông minh từ một Hệ Mặt trời khác là đỉnh cao của sự thiếu logic." Mặc dù Hadfield không tin rằng UFO của người ngoài hành tinh đang quay vòng quanh Trái đất, nhưng ông không hoàn toàn bác bỏ ý tưởng về sự sống ngoài Trái đất.

