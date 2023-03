Kinh ngạc những “siêu vật liệu” thách thức mọi quy luật vật lý

1. LiquiGlide là một lớp phủ siêu trơn, ngăn không cho bất kỳ thứ gì dính lên nó. " Siêu vật liệu" này đã được rất nhiều công ty thực phẩm quan tâm, vì không những làm tăng được sự tiện lợi trong cuộc sống mà lượng thực phẩm đóng chai lãng phí cũng giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, các chai nhựa thông thường cần thiết kế nắp lớn hơn nhằm dễ dàng lấy các loại sốt có tính dính thì nay đã có thể thu nhỏ, tiết kiệm ước tính hơn 25.000 tấn nhựa mỗi năm. LiquiGlide cũng vượt qua mọi bài kiểm tra về an toàn thực phẩm, thậm chí có thể ăn được. Không chỉ vậy, phát minh này còn mở ra nhiều tính ứng dụng hơn thế, như trong các đường ống vận chuyển dầu khí, thậm chí cả những vật dụng thường ngày như bát đĩa, sơn tường. Khi đó, một viễn cảnh tuyệt diệu khi loài người không cần rửa bát hoàn toàn có thể xảy ra. 2. Gỗ "thông minh": Gỗ là loại vật liệu có tính chất vật lý khó tạo đường cong và các hình dáng phức tạp. Trong thực tế để uốn gỗ bằng kỹ thuật truyền thống đòi hỏi nhiều thiết bị phức tạp. Các chuyên gia đến từ Viện nghiên cứu khoa học Massachusetts đã sáng chế một "siêu vật liệu" thách thức mọi quy luật vật lý. Đó chính là những tấm phẳng chứa hạt gỗ có thể uốn cong theo hình dáng nhất định khi được thấm đẫm trong nước từ công nghệ in ấn 4D. 3. Đá nóng: Hoạt chất sodium acetate, chính là câu trả lời cho hiện tượng thần kỳ này. Chỉ cần một tác động cực nhỏ đến hoạt chất này, chúng sẽ biến đổi thành chất lỏng thành tinh thể. So về hình dáng bên ngoài, chúng không có gì khác biệt so với nước thường khiến ta không thể phân biệt được. Nhưng bên trong chất lỏng đó lại rất ấm. Nhờ tính năng đặc biệt này, hoạt chất sodium acetate thường được sử dụng làm đệm đun nóng, dùng để sưởi ấm mà không cần đốt lửa ở những nơi có nhiệt độ thấp và thường được mang theo bên người. 4. Chất dẻo tự liền Terminator polymer là loại vật liệu đầu tiên có thể tự phục hồi mà không cần yếu tố bên ngoài tác động. Ngoài ra, loại vật liệu mới này được đánh giá là bền hơn rất nhiều so với các loại vật liệu dẻo thông thường. Terminator polymer có thể ứng dụng nhằm cải thiện tuổi thọ và độ an toàn cho những bộ phận bằng chất dẻo, đồng thời mở ra tiềm năng sử dụng trong an ninh, y tế, đặc biệt là phẫu thuật thẩm mỹ. >>>Xem thêm video: Nobel Vật lý 2020 vinh danh khám phá về hố đen, vật thể bí ẩn nhất vũ trụ (Nguồn: VTV24).

1. LiquiGlide là một lớp phủ siêu trơn, ngăn không cho bất kỳ thứ gì dính lên nó. " Siêu vật liệu" này đã được rất nhiều công ty thực phẩm quan tâm, vì không những làm tăng được sự tiện lợi trong cuộc sống mà lượng thực phẩm đóng chai lãng phí cũng giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, các chai nhựa thông thường cần thiết kế nắp lớn hơn nhằm dễ dàng lấy các loại sốt có tính dính thì nay đã có thể thu nhỏ, tiết kiệm ước tính hơn 25.000 tấn nhựa mỗi năm. LiquiGlide cũng vượt qua mọi bài kiểm tra về an toàn thực phẩm, thậm chí có thể ăn được. Không chỉ vậy, phát minh này còn mở ra nhiều tính ứng dụng hơn thế, như trong các đường ống vận chuyển dầu khí, thậm chí cả những vật dụng thường ngày như bát đĩa, sơn tường. Khi đó, một viễn cảnh tuyệt diệu khi loài người không cần rửa bát hoàn toàn có thể xảy ra. 2. Gỗ "thông minh": Gỗ là loại vật liệu có tính chất vật lý khó tạo đường cong và các hình dáng phức tạp. Trong thực tế để uốn gỗ bằng kỹ thuật truyền thống đòi hỏi nhiều thiết bị phức tạp. Các chuyên gia đến từ Viện nghiên cứu khoa học Massachusetts đã sáng chế một "siêu vật liệu" thách thức mọi quy luật vật lý. Đó chính là những tấm phẳng chứa hạt gỗ có thể uốn cong theo hình dáng nhất định khi được thấm đẫm trong nước từ công nghệ in ấn 4D. 3. Đá nóng: Hoạt chất sodium acetate, chính là câu trả lời cho hiện tượng thần kỳ này. Chỉ cần một tác động cực nhỏ đến hoạt chất này, chúng sẽ biến đổi thành chất lỏng thành tinh thể. So về hình dáng bên ngoài, chúng không có gì khác biệt so với nước thường khiến ta không thể phân biệt được. Nhưng bên trong chất lỏng đó lại rất ấm. Nhờ tính năng đặc biệt này, hoạt chất sodium acetate thường được sử dụng làm đệm đun nóng, dùng để sưởi ấm mà không cần đốt lửa ở những nơi có nhiệt độ thấp và thường được mang theo bên người. 4. Chất dẻo tự liền Terminator polymer là loại vật liệu đầu tiên có thể tự phục hồi mà không cần yếu tố bên ngoài tác động. Ngoài ra, loại vật liệu mới này được đánh giá là bền hơn rất nhiều so với các loại vật liệu dẻo thông thường. Terminator polymer có thể ứng dụng nhằm cải thiện tuổi thọ và độ an toàn cho những bộ phận bằng chất dẻo, đồng thời mở ra tiềm năng sử dụng trong an ninh, y tế, đặc biệt là phẫu thuật thẩm mỹ. >>>Xem thêm video: Nobel Vật lý 2020 vinh danh khám phá về hố đen, vật thể bí ẩn nhất vũ trụ (Nguồn: VTV24).