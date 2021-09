Kinh ngạc những lần thủy quái khổng lồ sa lưới ngư dân Việt

Ngày 5/6/2018, trên sông Tiền thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp, một người dân đã bắt được thủy quái là con cá lăng sông khủng nặng trên 100kg. Đây là con cá lăng lớn nhất bắt được trên sông Tiền từ trước đến nay. Ảnh: Người Lao động. Đó là con cá lăng nước ngọt có trọng lượng lớn, với chiều dài hơn 2,2 m, vòng bụng 1,1 m. Cá lăng nặng khoảng 110 kg cực kỳ hiếm, bởi cân nặng thường gặp của cá lăng từ 2-10 kg, ít loại nặng từ 20 kg trở lên. Ảnh: Người Lao Động Ngày 5/8/2018, anh Huỳnh Văn Nam (28 tuổi, ngụ ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) bắt được cá hải tượng có trọng lượng gần 30 kg trên sông Vàm Cỏ Đông. Ảnh: Đời sống Pháp luật. Đây là loài cá hải tượng. Anh Nam cho biết, gia đình sinh sống bằng nghề đánh bắt cá nhiều đời trên sông Vàm Cỏ Đông, nhưng đây là lần đầu tiên anh bắt được loài cá này. Nguồn: Tin tức. Tháng 6/2018, anh Tăng Văn Năm, một ngư dân đánh bắt cá trên sông Chảy đoạn gần hồ Thác Bà (xã Phan Thanh, Lục Yên, Yên Bái) bắt được một con cá trắm đen “khủng”. Ảnh: Tiền Phong. Con cá có trọng lượng 71,5 kg. Do con cá quá to nên anh Nam phải dùng hết sức mới có thể lôi được nó lên thuyền rồi di chuyển vào bờ. Ảnh: N.Đ/Tiền Phong. Vào sáng 23/8/2014, anh Nguyễn Minh Vương, ở xóm Đại Bắc, huyện Quỳnh Lưu đã trục vớt con cá mặt trăng quý hiếm nặng hơn 5 tạ, chiều dài 2,8m, bề rộng tính cả vây là 2,5m lên bờ. Ảnh: Tin Mới. Anh Vương cho biết, lần đầu tiên anh và các thuyền viên thấy con cá mặt trăng to như vậy. Con cá này đã được các thuyền viên tiến hành liên hệ hiến tặng cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, phục vụ trưng bày và nghiên cứu. Ảnh: Tin Mới. Ngày 13/11/2014, anh Võ Văn Giang (Đồng Tháp) cùng hàng xóm đã bắt được con cá tra dầu “khủng” nặng 135kg, dài hơn 1m. Cá tra dầu là loài cá đặc trưng sống ở vùng hạ lưu sông Mê Kông. Loài cá này có tên trong sách đỏ, có nguy cơ tuyệt chủng ở môi trường tự nhiên. Ảnh: Tin Mới. Ngày 6/12/2014, một con cá hô dài 1,8 m, nặng gần 130 kg được ngư dân Nguyễn Thành Lộc (50 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Minh (27 tuổi) ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long bắt được trên song Cổ Chiên. Ảnh: Tin Mới. Cá hô thuộc họ cá chép, thịt ngon, kích thước lớn nên bị khai thác mạnh và trở nên quý hiếm. Người dân sống cạnh sông Me Kong thỉnh thoảng mới đánh bắt được cá hô. Ảnh: Tin Mới. Con cá nạng khổng lồ, có hình thù như chiếc máy bay chiến đấu được bắt ngày 29/11/2011 tại ven đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Ảnh: VTC. Đầu năm 2018, một ngư dân ở huyện Hồng Ngư (Đồng Tháp) bắt được con cá đuối nước ngọt nặng hơn 220kg. Khi đưa lên bờ, con cá đuối vẫn còn sống và được khu ẩm thực ở TP. Cao Lãnh mua với giá hơn 60 triệu đồng. Ảnh: VTC. Tháng 6/2014, một thành viên của câu lạc bộ câu cá Hải Vân (TP.Đà Nẵng) câu được một con cá mái chèo “khủng” dài 4,2 m, nặng 29,6 kg tại khu vực vịnh Chân Mây. Ảnh: Tin Mới. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

