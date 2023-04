Kinh ngạc những động vật có bộ lông “độc nhất vô nhị" hành tinh

1. Komondor, hay còn gọi chó giẻ lau, là một giống chó truyền thống lâu đời, báu vật quốc gia của Hungary. Giống chó này có bộ lông màu trắng xoắn bện vào với nhau. Lông của Komondor có thể dài từ 20 - 27cm với tổng trọng lượng trên dưới 30 kg. Lông của Komondor tuy mềm và mượt nhưng do xoăn tự nhiên nên nó thường có xu hướng tự cuốn lại với nhau thành từng búi nhỏ như sợi giẻ lau. Do đó, mỗi lần tắm, loài chó này sẽ phải mất hơn 2 ngày để bộ lông được khô ráo hoàn toàn. 2. Mangalitsa hay Mangalica là một giống lợn hiếm có nguồn gốc ở Hungary. Điểm đặc biệt của loài lợn này là lớp lông dày, dài, xù xì bao phủ khắp cơ thể như lông cừu. Giống lợn Mangalitsa có nhiều màu lông khác nhau như vàng, vàng nhạt hay hung đỏ... 3. Chim bồ câu Frillback sở hữu bộ lông tự nhiên xoăt tít "độc nhất vô nhị". Đám lông xoăn bao phủ toàn bộ phần cánh của chúng, một phần cuối đuôi hoặc mu bàn chân. Những sợi lông xoăn của chúng do hai gene biến đổi hình thái quy định, chiếm ưu thế và có thể có gene thứ ba gây ra lông dài hơn. 4. Bò tóc rậm hay còn gọi là bò cao nguyên Scotland, một giống bò nhà bản địa. Bò cao nguyên Scotland gây ấn tượng bởi cặp sừng dài cùng bộ lông rậm rạp, đặc biệt là ở trên trán. Bộ lông của động vật này được xem là dài nhất trong bất kỳ giống gia súc và giúp bảo vệ chúng trong mùa đông lạnh. 5. Không chìm nghỉm với những màu sắc trầm như những con cầy khác, do đột biến gen, con cầy này hãnh diện sở hữu một bộ lông vàng óng ả. 6. Do một biến thể di truyền, chú hươu này đã trở thành kẻ lập dị đẹp trai với bộ lông loang lổ đầy thu hút. >>>Xem thêm video: Khó tin những cách mà động vật áp dụng để sinh tồn. Nguồn: Kienthucnet.

1. Komondor, hay còn gọi chó giẻ lau, là một giống chó truyền thống lâu đời, báu vật quốc gia của Hungary. Giống chó này có bộ lông màu trắng xoắn bện vào với nhau. Lông của Komondor có thể dài từ 20 - 27cm với tổng trọng lượng trên dưới 30 kg. Lông của Komondor tuy mềm và mượt nhưng do xoăn tự nhiên nên nó thường có xu hướng tự cuốn lại với nhau thành từng búi nhỏ như sợi giẻ lau. Do đó, mỗi lần tắm, loài chó này sẽ phải mất hơn 2 ngày để bộ lông được khô ráo hoàn toàn. 2. Mangalitsa hay Mangalica là một giống lợn hiếm có nguồn gốc ở Hungary. Điểm đặc biệt của loài lợn này là lớp lông dày, dài, xù xì bao phủ khắp cơ thể như lông cừu. Giống lợn Mangalitsa có nhiều màu lông khác nhau như vàng, vàng nhạt hay hung đỏ... 3. Chim bồ câu Frillback sở hữu bộ lông tự nhiên xoăt tít "độc nhất vô nhị". Đám lông xoăn bao phủ toàn bộ phần cánh của chúng, một phần cuối đuôi hoặc mu bàn chân. Những sợi lông xoăn của chúng do hai gene biến đổi hình thái quy định, chiếm ưu thế và có thể có gene thứ ba gây ra lông dài hơn. 4. Bò tóc rậm hay còn gọi là bò cao nguyên Scotland, một giống bò nhà bản địa. Bò cao nguyên Scotland gây ấn tượng bởi cặp sừng dài cùng bộ lông rậm rạp, đặc biệt là ở trên trán. Bộ lông của động vật này được xem là dài nhất trong bất kỳ giống gia súc và giúp bảo vệ chúng trong mùa đông lạnh. 5. Không chìm nghỉm với những màu sắc trầm như những con cầy khác, do đột biến gen, con cầy này hãnh diện sở hữu một bộ lông vàng óng ả. 6. Do một biến thể di truyền, chú hươu này đã trở thành kẻ lập dị đẹp trai với bộ lông loang lổ đầy thu hút. >>>Xem thêm video: Khó tin những cách mà động vật áp dụng để sinh tồn. Nguồn: Kienthucnet.