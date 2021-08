Kinh ngạc máy tiệt trùng siêu đỉnh diệt... 99,99% virus SARS-CoV-2

Chiếc máy tiệt trùng HGC-UVC sử dụng ánh sáng cực tím UVC từ đèn LED UVC để diệt virus SARS-CoV-2 cùng nhiều vi khuẩn gây bệnh khác. Trong thí nghiệm, module tiệt trùng HGC-UVC với phạm vi 260 - 280 nm, có tỷ lệ bất hoạt 99,99% đối với virus SARS-CoV-2 sau khi một trong các module hoạt động suốt 10 phút. Sau khi thử nghiệm, chiếc máy này có hiệu quả tiệt trùng cao hơn, tiêu thụ ít nhiên liệu hơn và thời gian hoạt động lâu hơn so với phương pháp khử khuẩn thông thường bằng đèn thủy ngân. Ánh sáng cực tím (UV) có bước sóng trong khoảng 100 nanomet (nm) và 400 nm, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ánh sáng UV diệt khuẩn (100 - 280 nm) hay còn gọi là UVC, rất hiệu quả trong kiểm soát vi sinh vật. Máy tiệt trùng HGC-UVC diệt virus SARS-CoV-2 có thể sử dụng trong 10.000 - 50.000 giờ. Thiết bị này đã vượt qua kiểm tra của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch tỉnh Hồ Bắc. Nhờ đó, máy tiệt trùng HGC-UVC đã nằm trong số những sản phẩm module tiệt trùng UVC đầu tiên được cấp phép dùng để tiêu diệt virus SARS-CoV-2. Máy tiệt trùng HGC-UVC cũng tiêu diệt được vi khuẩn gây bệnh bao gồm tụ cầu vàng, nấm candida và vi khuẩn coliform. Tia cực tím UV nằm trong vùng ánh sáng không thể nhìn thấy bằng mắt thường và được phân chia thành 3 nhóm: UV-A, UV-B và UVC. Tia cực tím UVC có phạm vi bước sóng cực ngắn từ 100 – 280 nm. Tác dụng khử trùng diệt khuẩn trải rộng tối đa đến bước sóng 265 nm. Chiếu xạ tia cực tím UVC là phương pháp phổ biến để khử trùng diệt khuẩn trong không khí, các bề mặt và vật thể, nhằm giảm thiểu rủi ro bị nhiễm trùng. Độ nhạy của virus SARS-CoV-2 đối với ánh sáng UVC xa cho thấy rằng nó khá an toàn khi sử dụng ở những nơi công cộng trong nhà, để giảm đáng kể nguy cơ lây truyền. Vì an toàn khi sử dụng trong các không gian đông người, ánh sáng UVC xa có thể được sử dụng kết hợp với các biện pháp khác như đeo khẩu trang và rửa tay, để hạn chế lây truyền SARS-CoV-2 và các loại virus khác. Mời các bạn xem video: Thông điệp 5K phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Nguồn: THTPCT

Chiếc máy tiệt trùng HGC-UVC sử dụng ánh sáng cực tím UVC từ đèn LED UVC để diệt virus SARS-CoV-2 cùng nhiều vi khuẩn gây bệnh khác. Trong thí nghiệm, module tiệt trùng HGC-UVC với phạm vi 260 - 280 nm, có tỷ lệ bất hoạt 99,99% đối với virus SARS-CoV-2 sau khi một trong các module hoạt động suốt 10 phút. Sau khi thử nghiệm, chiếc máy này có hiệu quả tiệt trùng cao hơn, tiêu thụ ít nhiên liệu hơn và thời gian hoạt động lâu hơn so với phương pháp khử khuẩn thông thường bằng đèn thủy ngân. Ánh sáng cực tím (UV) có bước sóng trong khoảng 100 nanomet (nm) và 400 nm, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ánh sáng UV diệt khuẩn (100 - 280 nm) hay còn gọi là UVC, rất hiệu quả trong kiểm soát vi sinh vật. Máy tiệt trùng HGC-UVC diệt virus SARS-CoV-2 có thể sử dụng trong 10.000 - 50.000 giờ. Thiết bị này đã vượt qua kiểm tra của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch tỉnh Hồ Bắc. Nhờ đó, máy tiệt trùng HGC-UVC đã nằm trong số những sản phẩm module tiệt trùng UVC đầu tiên được cấp phép dùng để tiêu diệt virus SARS-CoV-2. Máy tiệt trùng HGC-UVC cũng tiêu diệt được vi khuẩn gây bệnh bao gồm tụ cầu vàng, nấm candida và vi khuẩn coliform. Tia cực tím UV nằm trong vùng ánh sáng không thể nhìn thấy bằng mắt thường và được phân chia thành 3 nhóm: UV-A, UV-B và UVC. Tia cực tím UVC có phạm vi bước sóng cực ngắn từ 100 – 280 nm. Tác dụng khử trùng diệt khuẩn trải rộng tối đa đến bước sóng 265 nm. Chiếu xạ tia cực tím UVC là phương pháp phổ biến để khử trùng diệt khuẩn trong không khí, các bề mặt và vật thể, nhằm giảm thiểu rủi ro bị nhiễm trùng. Độ nhạy của virus SARS-CoV-2 đối với ánh sáng UVC xa cho thấy rằng nó khá an toàn khi sử dụng ở những nơi công cộng trong nhà, để giảm đáng kể nguy cơ lây truyền. Vì an toàn khi sử dụng trong các không gian đông người, ánh sáng UVC xa có thể được sử dụng kết hợp với các biện pháp khác như đeo khẩu trang và rửa tay, để hạn chế lây truyền SARS-CoV-2 và các loại virus khác. Mời các bạn xem video: Thông điệp 5K phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Nguồn: THTPCT