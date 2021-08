Ngỗng sư tử là một trong những giống gia cầm được nuôi phổ biến ở nước ta. Ϲhúng ăn rất tạp, được ví như những “cỗ máу xén cỏ”. Ngỗng sư tử có bộ lông màu xám, mào màu đen, đầu to trông khá dữ tợn. Đâу là giống ngỗng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Ngỗng sư tử đực trưởng thành có thể nặng tới 7kg trong khi ngỗng cái có thể đạt trọng lượng 6kg. Ngỗng sư tử cái có thể đẻ từ 50 - 70 trứng/năm với quả trứng có kích thước lớn, từ 160g - 180g/quả. Hiện trên thị trường, ngỗng sư tử giống có giá 100.000 – 110.000 đồng/con. Còn ngỗng sư tử thịt có giá dao động từ 200.000 – 450.000 đồng/kg. Gà mào sư tử là giống gà Ba Lan với chiếc mào xù như bờm sư tử lạ mắt. Chiếc mào khổng lồ được phủ bằng lông trông giống như một vương miện nhỏ, tôn thêm vẻ đẹp kiêu kỳ của chúng. Chùm mào bông trên đầu của gà lớn và kéo dài xuống tận cổ là điểm "không dụng hàng" của loại gà này... Gà mào sư tử có dáng đi rất dũng mãnh, mặc dù là gà kiểng. Gà đạt chuẩn trưởng thành sinh đẻ sau 8 tháng, sức đề kháng cao, đẻ trứng to và đều. Chúng có nhiều màu lông khác nhau như vàng, đen, trắng... Chúng có cân nặng trung bình khoảng 1,8–2 kg, năng suất trứng rất cao, 1-2 quả/ngày. Tuy có năng suất trứng cao song nhiều đại gia tìm mua chúng chủ yếu để nuôi kiểng. Chúng từng gây sốt trong giới sinh vật cảnh khi giá bán lên tới 2.500 USD/con (khoảng hơn 50 triệu đồng).Bồ câu sư tử Jacobin sở hữu vẻ đẹp khác lạ với chiếc bờm cổ rất to và dày, thể hiện sự quý phái, sang trọng. Đây là một trong những giống chim bồ câu cực kỳ thời trang nhờ bộ lông cổ hớt ngược lên trên. Bồ câu sư tử Jacobin có phần lông vũ bao quanh cổ cao vượt quá đầu và dựng thẳng, vì thế mà chúng chỉ có thể nhìn thấy mọi vật phía trước nó. Chính vì bị hạn chế về tầm nhìn nên chúng gần như không thể bay, chúng chỉ di chuyển trên mặt đất. Loài chim này được đặt tên từ thế kỷ 12 theo tên của các vị thầy tu Jacobin do họ thường đội một chiếc khăn trùm đầu khá giống với vẻ ngoài của bộ lông cổ. Bồ câu Jacobin có khả năng chăm sóc con non khá tốt. Bồ câu sư tử Jacobin có giá tiền hạng trung từ 400.000 – 800.000 đồng/cặp, loại cao cấp có giá khoảng trên dưới 2 triệu đồng/cặp. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

