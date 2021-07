Cực dị giống gà không lông, đỏ rực như lửa độc nhất TG

Sự biến dị về các mã DNA có thể tạo ra nhiều điều hay ho đối với động vật. Gà không lông (Featherless chicken) là một biến thể gà được lai tạo có nguồn gốc từ Đại học Do Thái ở Israel. Nghiên cứu này có mục đích giúp cho gà có thể thích nghi với khí hậu nóng nực của vùng, giúp ngành chăn nuôi gia cầm của đất nước phát triển hơn. Nhà di truyền học Avigdor Canhaner cùng đồng nghiệp của mình là những người đầu tiên tạo ra giống con gà không lông. Cách lai tạo và nhân giống không quá đặc biệt, không làm biến đổi gen của gà. Người ta chỉ chọn những con gà ít lông để lai tạo dần dần. Kết quả là sau nhiều vòng lai tạo đã tạo nên được giống gà không có lông vô cùng độc đáo. "Nó giống hệt con gà bình thường ngoại trừ việc nó không có lông. Hơn nữa, những con gà này sẽ phát triển rất nhanh vì nó không cần tốn năng lượng để mọc lông" giáo sư Avigdor Cahaner cho biết. So với các giống gà khác thì người nuôi gà không lông không phải tốn nhiều tiền trang bị hệ thống làm mát ở các trang trại. Gà không lông sống rất thoải mái ở vùng có khí hậu nóng, việc không có lông sẽ giúp cơ thể mát mẻ hơn khi nhiệt độ ngoài trời tăng lên cao Ngoài ra, mọi dinh dưỡng con gà ăn vào sẽ được chuyển hóa thành thịt, không phải chia cho việc mọc lông, vì thế gà sẽ lớn nhanh hơn. Gà không lông không bị tích tụ lớp mỡ dày dưới lông nên thịt gà săn chắc, ăn ngon hơn. Nhờ đó mà được nhiều người yêu thích nên sẽ bán chạy hơn. Đồng thời mang lại thu nhập cao hơn cho người nuôi gà. Vì không cần đầu tư chuồng trại, thức ăn giảm nên giá gà bán ra thị trường sẽ luôn ổn định. So với giá các giống gà khác thì giá gà không lông thấp hơn. Cũng nhờ giá thành rẻ, nhu cầu tiêu thụ đông mà giá trị thị trường của thịt gà không lông là rất lớn. Ngoài ra, gà không có lông đang tạo nên một cuộc cách mạng trong ngành thực phẩm thịt gà bởi tiết kiệm được tối đa thời gian làm lông, các chi phi cho chất thải lông gà cũng được giảm thiểu. Tuy nhiên, những chuyên gia về gia cầm lại có những phản đối với nghiên cứu này vì cho rằng 1 con gà không lông sẽ khó có sức khỏe tốt. Con đực khi trụi lông sẽ không đạp mái được, vì nó không thể vỗ cánh để giữ thăng bằng khi leo lên lưng con gà mái. Bên cạnh đó, gà không lông dễ bị các bệnh về da, ký sinh trùng dễ tấn công hơn. Muỗi có thể thoải mái hút máu đàn gà. Và da gà cũng dễ bị cháy nắng hơn. Mời các bạn xem vide: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

