Kinh ngạc loài sói chân dài thướt tha, nghiện ăn... hoa quả

Sói bờm là một loài động vật thuộc họ chó. Chúng có bộ lông màu hung đỏ với cặp chân khá dài, khiến chúng trở thành loài chó to nhất và cao nhất Nam Mỹ. Sói bờm sống ở đồng cỏ ở Nam Mỹ, trải dài từ Brazil đến Uruguay. Theo sách Đỏ của IUCN, loài này được liệt vào danh sách "gần bị đe dọa", với số lượng 17.000 con trưởng thành trong môi trường tự nhiên. Trong môi trường sống bình thường, một con sói bờm trưởng thành sẽ có trọng lượng từ 20 đến 30 kg và cao 90 cm (tính từ chân lên đến vai). Để so sánh, một con sói xám trưởng thành sẽ nặng gấp đôi so với con sói có bờm nhưng lại thấp hơn nhiều, chỉ 80 cm. Cặp chân dài của sói bờm có được là kết quả của quá trình thích nghi với đời sống trong những đồng cỏ cao và bụi rậm lớn. Nó giúp chúng tìm con mồi ở những bãi cỏ mọc cao và di chuyển nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như một chú nai hơn là một con sói. Sói bờm có rất nhiều điểm khác biệt khi so sánh với các loài chó khác, điển hình có thể thấy chó là một loài đa thê, trong khi sói bờm có đời sống trung thành và chung thủy 1 vợ 1 chồng. Chó có mùa sinh sản quanh năm, trong khi sói bờm có mùa giao phối vào tháng 11 đến tháng 4. Trong suốt thời kỳ giao phối, những con sói sẽ phát ra những âm thanh đặc biệt. "Nghe hơi giống tiếng chó đang ho, với nhịp điệu rất ổn định và liên tục phát ra trong khoảng thời gian dài", tiến sĩ Adriana Consorte-McCrea, một nhà nghiên cứu tại Đại học Christ Church ở Canterbury cho biết. Thời gian mang thai của sói bờm cái là 60 đến 65 ngày (lâu hơn chó khoảng 5-10 ngày), và một lứa có thể có từ 2 đến 6 con non. Những con sói bờm mới sinh sẽ có lông màu đen, và sẽ từ từ chuyển sang màu vàng đỏ sau mười tuần. Hai sói bố mẹ sẽ nuôi con non cùng nhau cho đến khi chúng được một tuổi và có thể tự lập (tuổi thọ của một con sói bờm là 13-16 năm). Sói bờm chuyên ăn con mồi nhỏ và vừa, bao gồm cả động vật có vú nhỏ (thường là động vật gặm nhấm và thỏ rừng), chim, và thậm chí cả cá. Tuy nhiên, chế độ ăn uống của loài sói có bờm này cũng khá đặc biệt. Nó rất thích ăn trái cây và rau quả. Một phần lớn của chế độ ăn uống của nó (trên 50%, theo một số nghiên cứu) là vật chất thực vật, bao gồm mía, củ, và trái cây. Sói bờm không thực sự là con mồi đặc trưng của bất kỳ những kẻ săn mồi nào, mặc dù đôi khi có thể bị tấn công hoặc bị giết bởi những con chó hoang bản địa. Loài báo Nam Mỹ (Cougar) cũng là một kẻ thù tiềm tàng. Do khả năng phát ra âm thanh có hạn, nên sói bờm chủ yếu dựa vào mùi hương để giao tiếp. Khi giao phối, chúng sẽ đánh dấu lãnh thổ rộng tới 30 km vuông là của riêng mình.

