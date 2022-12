Kinh ngạc khẩu súng được làm từ thiên thạch “già” bằng tuổi Trái đất

Được sản xuất bởi Cabot Guns, một hãng chuyên sản xuất vũ khí từ những vật liệu quý hiếm, những khẩu súng theo thiết kế của M1911 được làm từ thiên thạch Namibia. Các chuyên gia tin rằng khối thiên thạch được dùng làm khẩu súng hiếm có này đã đâm sầm vào trái đất khoảng 1 triệu năm trước, mặc dù bản thân thiên thạch được cho là có niên đại khoảng 4 tỷ năm. Hãng Cabot Guns cam đoan nó hoạt động như một khẩu súng thông thường, "chúng vẫn có thể nhả đạn nếu bạn muốn bắn vài viên". Do được cắt ra từ khối thiên thạch đặc, nên sự không hoàn hảo của khẩu súng lại tạo vẻ đẹp cá tính riêng. Trước đó nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hãng sản xuất súng Cabot Rob Bianchin có chia sẻ : "Chúng tôi chưa bao giờ thực hiện dự án dạng này trước đây, vì vậy điều này rất thú vị". Cabot là một công ty sản xuất súng được thành lập từ cách đây nhiều năm. Trụ sở chính của Cabot nằm gần thành phố Pittsburgh, thuộc bang Pennsylvania (Mỹ). Cabot từng chế tác báng súng từ viên đá thiên thạch già bằng tuổi Trái đất này và ông Bianchin giờ đây tin rằng hãng có thể sản xuất một khẩu súng hoàn chỉnh. Những bộ phận trọng yếu đa phần đều làm từ thiên thạch. Hãng sản xuất Cabot Guns cho biết, cặp đôi súng do hãng này làm ra thường độc nhất vô nhị. Chính vì vậy chúng cũng có một cái giá đắt khủng khiếp lên tới 4,5 triệu USD. "Trước đây chúng tôi chưa dám chắc chắn có thể làm được điều đó, nhưng giờ đây chúng tôi tin rằng trong tương lai chúng tôi sẽ tạo ra được một khẩu súng lục có chất lượng cao từ nguyên liệu trên", Rob Bianchin nói. Sở hữu thiên thạch là "cảm giác vô cùng tuyệt vời", nhưng Bianchin thừa nhận tạo ra súng từ đá trời rất khó. Hiện vẫn chưa có ai dám bỏ ra số tiền khổng lồ đó để sở hữu khẩu súng đặc biệt này. Rob Bianchin so sánh việc cắt thiên thạch như cắt một viên kim cương quý hiếm. Dư luận cho rằng người có khả năng tài chính để mua thứ "đồ chơi" này chỉ có thể là hai tỉ phú Warren Buffett và Bill Gates, nhưng chúng có cần thiết cho họ hay không thì lại là chuyện khác. >>>Xem thêm video: NASA công bố hình ảnh vụ nổ thiên thạch cực mạnh (Nguồn: THDT).

