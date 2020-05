Kinh hãi loài rắn độc khổng lồ biết ngụy trang, giết người trong chớp mắt

Rắn hổ lục Gaboon thuộc phân họ Viperidae, chủ yếu phân bố ở nơi có độ cao thấp thuộc vùng hạ Sahara (Nam Phi). Nó còn có tên gọi khác như rắn hổ bướm xám, rắn phì rừng rậm, rắn hổ xám Gaboon,...và có khả năng chịu nắng nóng rất tốt. Với chiều dài tối đa có thể tới hơn 2m, nặng hơn 20kg, đây là loài rắn hổ lục lớn nhất thế giới. Đây cũng là loài rắn độc có răng nanh dài nhất thế giới do vậy, liều lượng nọc độc của rắn hổ lục Gaboon cao hơn bất kỳ loài rắn độc nào khác. Cái đầu hình tam giác, màu trắng hoặc đen, giữa 2 lỗ mũi có cặp sừng nhỏ, đôi mắt to khiến chúng trở nên vô cùng đáng sợ. Mặc dù di chuyển chậm bởi thân hình to lớn, ục ịch nhưng rắn hổ lục Gaboon là loài rắn độc sở hữu khả năng săn mồi với độ chính xác gần như tuyệt đối. Chúng thường nằm bất động phụ kích, đặc biệt tận dụng biệt tài ngụy trang hoàn hảo dưới lớp lá khô sau đó chủ động tấn công. Thay vì uốn lượn, trườn bò giống các loài rắn thông thường, rắn hổ lục nhích thân mình theo một đường thẳng. Thời gian săn mồi của loài rắn này tập trung khoảng 6 tiếng đầu khi màn đêm buông xuống. Khẩu phần thức ăn của rắn hổ lục Gaboon là loài gặm nhấm như thỏ, chuột, các loài chim, khỉ, nhím, linh dương hoàng gia nhỏ… Thời gian sinh sản của rắn hổ lục này là vào cuối mùa hè sau khi mang thai khoảng 7 tháng. Với chu kỳ sinh sản khoảng 2 đến 3 năm, một con rắn mẹ có thể đẻ hàng chục rắn con trong một lần sinh nở. Nghe thì có vẻ đáng sợ là vậy nhưng rắn hổ lục Gaboon không chủ động tấn công người. Nó chỉ cắn khi con người vô tình giẫm phải hoặc tấn công chúng trước. Vết cắn của rắn hổ lục Gaboon chứa lượng độc cực cao, ban đầu có thể khiến sưng phồng, đau dữ dội, co giật, bất tỉnh, hoạt tử… Sau đó nếu không được sơ cứu kịp thời thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Thân hình ục ịch của loài rắn độc khổng lồ. Loài rắn độc có sừng với thân hình béo ú và cách di chuyển kỳ lạ. Nguồn: Người đưa tin

