Kinh hãi “bản sao" quái vật hồ Loch Ness qua lời kể nhân chứng

Quái vật hồ Loch Ness đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Tuy nhiên, nó có thể vẫn còn có thêm những "người anh em" đang ở trong các hồ nước sâu của Anh. Theo tác giả Andy McGrath của cuốn sách Beasts of Britain, đã có 7 nhân chứng tận mắt chứng kiến một loài động vật lưỡng cư dài tới 12ft ở hồ lớn nhất và sâu nhất xứ Wales - hồ Bala trong Vườn quốc gia Snowdonia. Quái vật có tên gọi Teggie được mô tả là có màu nâu xám hoặc đen, dài từ 8 đến 12ft, có một hoặc hai bướu, cổ dài và đầu tròn cỡ quả bóng với mõm cá sấu, nhỏ hơn quái vật hồ Loch Ness. Theo lời kể của một cặp đôi được ghi lại, họ đang bơi thì trông thấy một sinh vật to lớn dưới hồ khiến họ khiếp sợ. Một số người cho biết đã quay trở lại Hồ Bala vào ngày hôm sau. Họ thấy một con cá vồ đã chết trên bờ với những vết cắn lớn. Họ tin rằng đó chính là dấu vết do quái vật Teggie để lại. Và tác giả Andy giả thuyết rằng những sinh vật như thế này vẫn cư trú ở hầu hết các hồ, đầm, sông và đường nước ven biển ở Vương quốc Anh, không chỉ có ở hồ Loch Ness. Quái vật hồ Loch Ness, thường còn được gọi là Nessie, là loài động vật chưa thể xác định được sống tại hồ Loch Ness, gần thành phố Invernes (Scotland). Theo ghi chép, vào năm 1802, người nông dân tên là Anderson đã trông thấy một con quái vật rất to, dài chừng 45 m, trồi lên mặt nước. Tuy nhiên phải đến tận năm 1933, hình ảnh đầu tiên của quái vật Loch Ness mới được chụp lại. Từ đó cho đến nay, rất nhiều hình ảnh khác nhau của quái vật Nessi đã được các “thợ săn quái vật” chụp lại được. Những hình ảnh như một minh chứng cho thấy, quái vật thực sự tồn tại. Jonathan Bright, một nhiếp ảnh gia người Hy Lạp đã chụp được một hình ảnh mà nhiều người tin rằng đã chụp được đầu của quái vật hồ Loch Ness nhô lên từ bên dưới mặt nước. Sau đó, tác giả của bức ảnh còn họa lại đầu của con quái vật. Hayley Johnson, một vị khách đến từ Manchester cũng đã ghi lại một vật thể nhô lên giữa mặt nước khi tham quan hồ Lock Ness, và nó được cho là đó chính là quái vật nổi tiếng của hồ nước này. Để tìm câu trả lời cho những đồn đoán, một nhóm các nhà khoa học đã tiến hành khám nghiệm hơn 250 mẫu nước trong hồ Loch Ness, để kiểm tra các dấu hiệu gene trong hồ và truy tìm nguồn gốc của quái vật. Kết quả cho thấy, không có bất kỳ sự tồn tại nào của một loài vật cỡ lớn trong hồ, cũng không có dấu hiệu cho thấy sinh vật nào có hình dạng tương tự như khủng long từ thời tiền sử. Tuy nhiên, lại có những con lươn dài trên 4m tồn tại trong hồ. Và đây có thể chính là "quái vật" hồ Loch Ness. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng, quái vật hồ Loch Ness là loài cá bản địa - cá tầm. Cá tầm có thể nặng vài trăm pound, lưng có những đường gờ, khiến chúng trông gần giống như những loài bò sát. Vậy quái vật ở các hồ là có thật, hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người? Cho đến nay, đây vẫn là một điều bí ẩn và làm "đau đầu" các nhà khoa học. Mời quý độc giả xem video: Công viên động vật hoang dã khổng lồ tại Bangladesh. Nguồn: THĐT1.

