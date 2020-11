Không ngờ động vật mang thai cũng “ì ạch” không kém con người

"Hôm nay ta sẽ tha cho các con mồi vì không thể chạy được." "Tôi đang mang thai đấy nhé, không phải đang treo hai bao tải trên lưng đâu!" Không biết chú voi này vốn dĩ đã mập hay do mang thai nhỉ? Chân dài là của đại gia, bụng to chân ngắn mới là vợ anh! Chiếc bụng làm con vật này trở nên ì ạch hơn rất nhiều. Một con sóc đang mang thai khiến vẻ ngoài của nó vô cùng mũm mĩm đáng yêu. Hổ cái mang thai được hổ đực tháp tùng chăm sóc kĩ lưỡng. Có lẽ sắp đến ngày "lâm bồn" nên nàng mèo này hơi cau có một chút. Ngựa vằn khi mang thai cũng hết sức dễ thương. Khuôn mặt ngây thơ như thế này mà đã lên chức mẹ rồi đấy nhé. “Mình đã sẵn sàng để sinh con ra ngay bây giờ luôn rồi đấy”. “Người ta bảo phụ nữ mang thai trông vẫn quyến rũ nhưng tôi đây chẳng thấy mình quyến rũ gì cả”. Chắc chắn là con vật này đang cần một người đỡ dậy với chiếc bụng to tướng này.

"Hôm nay ta sẽ tha cho các con mồi vì không thể chạy được." "Tôi đang mang thai đấy nhé, không phải đang treo hai bao tải trên lưng đâu!" Không biết chú voi này vốn dĩ đã mập hay do mang thai nhỉ? Chân dài là của đại gia, bụng to chân ngắn mới là vợ anh! Chiếc bụng làm con vật này trở nên ì ạch hơn rất nhiều. Một con sóc đang mang thai khiến vẻ ngoài của nó vô cùng mũm mĩm đáng yêu. Hổ cái mang thai được hổ đực tháp tùng chăm sóc kĩ lưỡng. Có lẽ sắp đến ngày "lâm bồn" nên nàng mèo này hơi cau có một chút. Ngựa vằn khi mang thai cũng hết sức dễ thương. Khuôn mặt ngây thơ như thế này mà đã lên chức mẹ rồi đấy nhé. “Mình đã sẵn sàng để sinh con ra ngay bây giờ luôn rồi đấy”. “Người ta bảo phụ nữ mang thai trông vẫn quyến rũ nhưng tôi đây chẳng thấy mình quyến rũ gì cả”. Chắc chắn là con vật này đang cần một người đỡ dậy với chiếc bụng to tướng này.