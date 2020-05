Khoe bức ảnh lạ trên Instagram, Lee Min Ho đã gây sốt MXH

Tài tử "Quân vương bất diệt" Lee Min Ho đang khiến cả mạng xã hội náo loạn khi đăng bức ảnh một người con gái lên Instagram. Fan nhanh chóng nhận ra không ai khác đây chính là nữ chính Kim Go Eun - tình màn ảnh của Lee Min Ho trong siêu phẩm "Quân vương bất diệt". Trong ảnh, chàng nhìn nàng đắm đuối, nàng thì không rời tay. Bức ảnh nhanh chóng nhận được lượng like và bình luận khủng bởi đây là lần đầu tiên Lee Min Ho đăng ảnh chụp cùng một người phụ nữ ngoài mẹ ruột của mình. Người hâm mộ được dịp "ghen nổ mắt" nhưng lại vô cùng vui vẻ "đẩy thuyền" cho cặp đôi này: "Tôi thích cái cách anh ấy đăng ảnh nhìn chằm chằm vào cô ấy", "Họ đang hẹn hò hay sao? Trời ơi ước gì...",... Ngay cả diễn viên châu Phi nổi tiếng Hamisa Mobetto cũng phải vào "thả tim", hay diễn viên Thái "Yes or No" Tina Suppanad cũng like ầm ầm, nhiệt tình mong cặp đôi này đến với nhau ngoài đời thực. Trên màn ảnh, cặp đôi này được đánh giá độ chemistry không cao nhưng loạt ảnh vui vẻ, hợp nhau ở hậu trường thì lại cho thấy điều ngược lại hoàn toàn. Hiện tại trang Instagram cá nhân của Lee Min Ho đang sở hữu 14,2 triệu lượt theo dõi. Trên mạng xã hội, nam diễn viên điển trai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên thú cưng, những dự án mà anh tham gia cũng như các chuyến du lịch,... Gần đây, Lee Min Ho có đăng tải bức ảnh ngồi trên máy bay và đang thoài mái nghe nhạc với tai nghe không dây. Có vẻ như anh đang sử dụng mẫu smartphone Android. Trước đó, "quân vương bất diệt" từng chia sẻ hình ảnh seflie cùng chiếc điện thoại dòng Plus của Apple. Choáng với khối tài sản khủng của Lee Min Ho Quân Vương Bất Diệt ở tuổi 33|Hóng Cbiz. Nguồn: Youtube

