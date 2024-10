Nga phản công ở Kursk, Ukraine thương vong 20.000 quân

Mặt trận Kursk ngày càng trở nên ác liệt. Theo kế hoạch trước đó, lẽ ra Quân đội Nga phải đánh bật Quân đội Ukraine về bên kia biên giới vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, do Quân đội Ukraine tiếp tục tăng quân vào đây, nên kế hoạch của Nga không thể hoàn thành vào thời gian ngày 11/10. Để theo kịp tiến độ, Quân đội Nga đã dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí và bắt đầu thường xuyên sử dụng siêu bom nặng 3 tấn. Điều này được chứng minh bằng số lượng "video trực tiếp về vụ nổ bom nặng 3 tấn của Nga", ngày càng tăng trên mạng. Mặc dù Quân đội Ukraine đã tăng quân tới Kursk, bất chấp tổn thất; nhưng quân Ukraine trên mặt trận này liên tục rút lui và vùng kiểm soát liên tục bị thu hẹp đã giải thích mọi chuyện. Theo Tướng Alaudinov, chỉ huy Lực lượng đặc biệt Akhmat của Nga, Quân đội Nga đã tái chiếm 1/2 diện tích lãnh thổ khu vực Kursk do Ukraine chiếm đóng. Theo thông tin của blogger quân sự Yury Podolyaka, từ ngày 3/10, Quân đội Nga đã mở cuộc phản công ác liệt gần như vào toàn bộ phòng tuyến Kursk và đạt được tiến bộ ở nhiều khu vực khác nhau. Mở màn cuộc phản công tại khu vực phía nam Korenevo, Quân đội Nga tái chiếm 3 ngôi làng ở phía đông Korenevo. Lực lượng Không quân chiến thuật Nga dẫn đầu cuộc phản công bằng các cuộc không kích lớn vào vành đai rừng, nơi Quân đội Ukraine bao vây. Sau đó, quân Nga phát động cuộc tấn công bằng xe bọc thép, đẩy lui quân Ukraine đang bao vây Sheptukhovka từ 3 đến 4 km trong một đòn tấn công. Do quân Ukraine tập trung dày đặc ở Lyubimovka, quân Nga đã tạm ngừng cuộc tấn công vào ngôi làng này và chỉ hành động ở hai bên sườn của ngôi làng. Nhưng đợt phản công đầu tiên của quân Nga đã cắt đứt tham vọng của quân Ukraine tiến sâu vào tỉnh Kursk. Tại quận Sudzhansky, Quân đội Nga chủ yếu tấn công Plekhovo ở phía nam. Ngôi làng này nằm ở khúc quanh của sông Pusel, về cơ bản là một đầu cầu bất tiện cho Quân đội Ukraine, nhưng điều này cũng hạn chế khả năng tấn công cơ giới hóa của Quân đội Nga. Do vậy Quân đội Nga chủ yếu sử dụng UAV FPV, pháo binh và không quân để thực hiện các cuộc tấn công tại đây. Mặc dù bản thân cuộc tấn công vào Plekhovo không đạt được nhiều tiến triển, nhưng Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810 của Nga đã chiếm được một khu dân cư nhỏ ở phía bắc, củng cố thêm an ninh bên sườn. Điều đáng nói là một đoạn video dài 13 phút được tung lên mạng cho thấy, Lữ đoàn 810 của Nga đã đạt được thành tích cực kỳ ấn tượng tại đây, khi sử dụng 2 xe bọc thép chở quân BTR-82A để phục kích một nhóm 19 xe bọc thép, thuộc Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Quân đội Ukraine và đã phá hủy gần như hoàn toàn đoàn xe. Đoạn video cho thấy, đoàn xe bọc thép của Lữ đoàn 82 Ukraine tấn công ngôi làng dọc đường cố gắng dùng tốc độ để vượt qua vị trí của quân Nga. Tuy nhiên, 8 xe bọc thép đã bị phá hủy trong đợt đầu tiên. Sau đó quân Ukraine tiếp tục tấn công về phía trước và 6 phương tiện tiếp tục bị tiêu diệt, 5 chiếc còn lại cuối cùng đã quay đầu bỏ chạy. Để ngăn cản quân Nga tấn công bên sườn phía tây tại khu vực Kursk, nơi quân Ukraine chiếm đóng, quân Ukraine mở mũi tấn công vào hướng Glushkovo. Quân đội Ukraine đã tập trung vũ khí tốt nhất của phương Tây vào đây, nhưng bị quân Nga đánh chặn quyết liệt. Chính vì mũi tấn công bất ngờ của Quân đội Ukraine vào Glushkovo, nên quân Nga phải tạm dừng chiến dịch phản công vào quân Ukraine ở Kursk, ở khu vực bị chiếm trước đó, mà tập trung lực lượng giải quyết mũi vu hồi vào bên sườn lực lượng phản công của Nga ở phía nam Glushkovo. Đặc biệt Lực lượng Không quân chiến thuật Nga đã liên tục xuất kích, thả nhiều quả bom nặng 500 kg xuống vành đai rừng, ngăn chặn và tiêu diệt việc tập trung lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine. Pháo binh tầm xa của Nga, bắn sâu vào trong lãnh thổ Ukraine, ngăn chặn quân Ukraine vượt biên giới. Theo kênh Telegram "Lực lượng đặc biệt Archangel", Lữ đoàn dù 83 của Nga đã thực hiện các hoạt động tấn công với sự hỗ trợ của xe tăng, xe bọc thép, chiếm một số vị trí ở khu vực cửa mở phía nam Veseloye và bắt giữ một số binh sĩ của Lữ đoàn 47 Ukraine làm tù binh. Quân đội Ukraine tiến hành nhiều cuộc đột phá với sự hỗ trợ của xe bọc thép, nhưng cường độ đã suy yếu. Sau khi giải quyết xong hướng Glushkovo, từ ngày 10/10, Quân đội Nga tiếp tục đợt 2 chiến dịch phản công. Họ đã chiếm một loạt ngôi làng quan trọng như Liubimovka, Tolstyi Lugansk, Zelenyi Shlyakh, Novoivanovka Olgovka. Tuy nhiên quân Ukraine tiếp tục bám giữ các vị trí ở phía đông của cả hai ngôi làng Liubimovka và Tolstyi Lugansk để không bị bao vây hoàn toàn. Tờ Forbes đưa tin, Tướng Syrsky, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine đã yêu cầu các đơn vị ở tiền tuyến, thiết lập chỗ đứng vững chắc ở Kursk. Mặc dù Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21 của Quân đội Ukraine được trang bị xe tăng Đức và xe chiến đấu bộ binh tốt nhất của Thụy Điển, nhưng vẫn thất bại. Giờ đây, Quân đội Ukraine đang chuẩn bị mạo hiểm đưa những chiếc Leopard 2A6 và Challenger 2 cuối cùng của mình vào mặt trận Kursk. Tuy nhiên, nhiệm vụ khó khăn này đã khiến Quân đội Ukraine mất đi những trang bị không thể thay thế. Đức đã cạn nguồn dự trữ và rất khó có khả năng nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ xe tăng Leopard 2. Nhiều người ở Ukraine cũng cáo buộc chính sách “sát quân” của chỉ huy Quân đội Ukraine, đặc biệt là với lực lượng bộ binh Ukraine. Thậm chí Tướng Sergei Krivonos viết trên kênh Telegram: “Bộ binh Ukraine như một binh chủng đang chết dần”. Còn Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố theo thời gian thực tổng thiệt hại của Quân đội Ukraine tại Kursk vào ngày 3/10, đã có tổng cộng hơn 19.850 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương tại mặt trận Kursk, hàng nghìn phương tiện cơ giới bị phá hủy. (Nguồn ảnh: Liveuamap, Ukrinform, Sputnik, TASS).

