Khó tin những sinh vật tự phát sáng, nhìn ảo diệu nhất hành tinh

Luminescent Panellus là loại nấm này phát sáng suốt cả ngày. Nhưng độ sáng của nó khá thấp so với các sinh vật phát quang sinh học khác và chúng chỉ có thể được nhìn thấy rõ nhất vào ban đêm. New Zealand Glowworm còn được gọi là "giun phát sáng" là loài đặc hữu của New Zealand. Chúng là ấu trùng và trứng của ruồi ăn nấm (Fungus gnat), một loại côn trùng bay, tạo ra sự phát quang sinh học màu xanh lam. Chúng phát ra ánh sáng để thu hút con mồi của chúng vào những sợi tơ có các giọt dính làm bẫy. Sứa lược là một nhóm động vật không xương sống có kích thước từ vài mm đến hơn 1,5 mét và được tìm thấy ở các vùng biển trên khắp thế giới. Những sinh vật này đều có thể phát quang sinh học hay hiệu ứng cầu vồng hoặc cả hai. Electric Clam còn được gọi là "ngao disco", ngao điện. Những con ngao này thực sự có các mô phản xạ cao ở rìa ngoài của lớp vỏ chứa các quả cầu nano làm bằng silica. Khi con ngao nhanh chóng lộ ra và giấu đi lớp mô mềm, nó sẽ tạo cảm giác rằng lớp mô đang nhấp nháy ánh sáng, nhưng trong thực tế nó chỉ phản chiếu ảnh sáng mà thôi. Sinh vật phù du xuất hiện ở hầu hết các bãi biển trên thế giới, đặc biệt là ở đảo Maldives. Chúng phát ra ánh sáng màu xanh dương, và có xu hướng phát sáng mạnh hơn khi có sự tác động của những cơn sóng. 8 trong số 12.000 loài cuốn chiếu có khả năng phát ra ánh sáng màu xanh vào ban đêm, bình thường chúng có màu nâu. Mặc dù cuốn chiếu là loài động vật ăn vụn hữu cơ và không có nhu cầu thu hút con mồi, thế nhưng thực tế ánh sáng của chúng là để cảnh báo những kẻ săn mồi rằng chúng có thể tiết ra chất cyanua chết người từ lỗ chân lông của chúng. Loài trai này dài khoảng 7 inch và có khả năng phát ra ánh sáng màu xanh dương. Khả năng đặc biệt này của loài trai được phát hiện ra khi người La Mã Pliny thấy rằng hơi thở của ông phát ra ánh sáng khi ăn chúng. Nhiều loài mực tự phát sáng để phù hợp với màu sắc và cường độ ánh sáng ở phía trên nó. Điều này giúp chúng tránh những kẻ săn mồi, những loài vật sẽ tấn công ngay khi chúng thấy bóng của những con mực. Hầu hết các loài san hô đều có khả năng hấp thụ ánh sáng ở bên ngoài và phát ra một màu ánh sáng khác với màu mà nó đã hấp thụ. Ví dụ, nhiều loài san hô hấp thụ ánh sáng màu xanh hoặc tím, nhưng sau khi hấp thụ nó, chúng phát ra màu đỏ tươi, cam, hoặc màu xanh lá cây. Bạch tuộc có thể phát sáng liên tục hay nhấp nháy rồi tắt ngay ở những lỗ nhỏ bên dưới cơ thể của chúng. Về mặt kỹ thuật, chúng không phải là sao biển, nhưng Ophiochiton ternispinus là loài vật có mối quan hệ thân thiết với sao biển. Giống người anh em của mình, chúng cũng có 5 chân mảnh khảnh và rất linh hoạt. Chúng phát ra ánh sáng màu xanh dương để thu hút con mồi trong bóng tối. Loài hải quỳ này dành nhiều thời gian để nổi xung quanh cho đến khi chúng tìm thấy nơi tốt để neo đậu. Xúc tu của chúng đâm vào những kẻ săn mồi với “cây lao móc” sắc nhọn. Mô tả video: Top các loài động vật trường thọ nhất Trái đất. Nguồn: Yan News.

Luminescent Panellus là loại nấm này phát sáng suốt cả ngày. Nhưng độ sáng của nó khá thấp so với các sinh vật phát quang sinh học khác và chúng chỉ có thể được nhìn thấy rõ nhất vào ban đêm. New Zealand Glowworm còn được gọi là "giun phát sáng" là loài đặc hữu của New Zealand. Chúng là ấu trùng và trứng của ruồi ăn nấm (Fungus gnat), một loại côn trùng bay, tạo ra sự phát quang sinh học màu xanh lam. Chúng phát ra ánh sáng để thu hút con mồi của chúng vào những sợi tơ có các giọt dính làm bẫy. Sứa lược là một nhóm động vật không xương sống có kích thước từ vài mm đến hơn 1,5 mét và được tìm thấy ở các vùng biển trên khắp thế giới. Những sinh vật này đều có thể phát quang sinh học hay hiệu ứng cầu vồng hoặc cả hai. Electric Clam còn được gọi là "ngao disco", ngao điện. Những con ngao này thực sự có các mô phản xạ cao ở rìa ngoài của lớp vỏ chứa các quả cầu nano làm bằng silica. Khi con ngao nhanh chóng lộ ra và giấu đi lớp mô mềm, nó sẽ tạo cảm giác rằng lớp mô đang nhấp nháy ánh sáng, nhưng trong thực tế nó chỉ phản chiếu ảnh sáng mà thôi. Sinh vật phù du xuất hiện ở hầu hết các bãi biển trên thế giới, đặc biệt là ở đảo Maldives. Chúng phát ra ánh sáng màu xanh dương, và có xu hướng phát sáng mạnh hơn khi có sự tác động của những cơn sóng. 8 trong số 12.000 loài cuốn chiếu có khả năng phát ra ánh sáng màu xanh vào ban đêm, bình thường chúng có màu nâu. Mặc dù cuốn chiếu là loài động vật ăn vụn hữu cơ và không có nhu cầu thu hút con mồi, thế nhưng thực tế ánh sáng của chúng là để cảnh báo những kẻ săn mồi rằng chúng có thể tiết ra chất cyanua chết người từ lỗ chân lông của chúng. Loài trai này dài khoảng 7 inch và có khả năng phát ra ánh sáng màu xanh dương. Khả năng đặc biệt này của loài trai được phát hiện ra khi người La Mã Pliny thấy rằng hơi thở của ông phát ra ánh sáng khi ăn chúng. Nhiều loài mực tự phát sáng để phù hợp với màu sắc và cường độ ánh sáng ở phía trên nó. Điều này giúp chúng tránh những kẻ săn mồi, những loài vật sẽ tấn công ngay khi chúng thấy bóng của những con mực. Hầu hết các loài san hô đều có khả năng hấp thụ ánh sáng ở bên ngoài và phát ra một màu ánh sáng khác với màu mà nó đã hấp thụ. Ví dụ, nhiều loài san hô hấp thụ ánh sáng màu xanh hoặc tím, nhưng sau khi hấp thụ nó, chúng phát ra màu đỏ tươi, cam, hoặc màu xanh lá cây. Bạch tuộc có thể phát sáng liên tục hay nhấp nháy rồi tắt ngay ở những lỗ nhỏ bên dưới cơ thể của chúng. Về mặt kỹ thuật, chúng không phải là sao biển, nhưng Ophiochiton ternispinus là loài vật có mối quan hệ thân thiết với sao biển. Giống người anh em của mình, chúng cũng có 5 chân mảnh khảnh và rất linh hoạt. Chúng phát ra ánh sáng màu xanh dương để thu hút con mồi trong bóng tối. Loài hải quỳ này dành nhiều thời gian để nổi xung quanh cho đến khi chúng tìm thấy nơi tốt để neo đậu. Xúc tu của chúng đâm vào những kẻ săn mồi với “cây lao móc” sắc nhọn. Mô tả video: Top các loài động vật trường thọ nhất Trái đất. Nguồn: Yan News.