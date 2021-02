Khám phá tính năng giúp vàng trở thành kim loại được săn lùng

Vàng là một kim loại quý hiếm, màu vàng sẫm với ánh đỏ có tên la tinh là Aurum (ký hiệu trong bảng tuần hoàn hóa học là Au). Vàng nguyên chất là một kim loại tương đối mềm, dễ dàng dát mỏng và kéo dài, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt (nhưng do giá thành cao nên ít được sử dụng). Vàng có tính chất phản xạ tuyệt vời, nếu phủ lên bề mặt vật thể một lớp vàng mỏng nó có thể phản xạ tới 90% sự phóng xạ có mật độ cao hay bức xạ nhiệt. Vàng là một kim loại chuyển tiếp có tính mềm, dẻo, dễ dát mỏng và không phản ứng với hầu hết các hóa chất. Nó là một trong những kim loại quý trên thế giới, đằng sau vẻ đẹp lấp lánh của nó là nhiều điều thú vị không phải ai cũng biết. Vàng trắng là một hợp kim của vàng và có ít nhất một loại kim loại có màu trắng, được tạo ra bằng công nghệ luyện kim đặc biệt với nhiều quy trình nghiêm ngặt. Các nhà khảo cổ học cho rằng nhân loại bắt đầu phát hiện và sử dụng vàng từ năm 5.000 TCN. Phía khoa học cho biết theo ước tính 80% lượng vàng trên Trái đất vẫn chưa được tìm thấy. Với 1 gram vàng, người ta có thể dát mỏng thành một sợi dây dài 165m với đường kính bằng một sợi tóc người. Do vàng là chất dẫn điện hoàn hảo nên nó được dùng trong nhiều ứng dụng công nghiệp. Nhiều mẩu chuyện lưu truyền trong dân gian rằng các bậc đế vương Trung Quốc còn dùng vàng dát mỏng làm chỉ thêu trong những tấm thảm sang trọng hoặc may áo cho hoàng cung. Vàng ngày nay còn được sử dụng trong kính và mũ trùm đầu của các phi hành gia. Vàng đóng vai trò hữu ích trong việc phản xạ tia hồng ngoại từ ánh nắng mặt trời, giúp mũ phi hành gia không bị tăng nhiệt. Khoảng 13% vàng được dùng làm tiền xu đưa vào các ngân hàng trung ương quốc gia hoặc được thu mua từ các nhà đầu tư. Số còn lại được sử dụng cho mục đích khác như ứng dụng trong công nghiệp và nha khoa. Nam Phi là quốc gia có trữ lượng vàng lớn nhất thế giới. Trong 130 năm qua, trung bình 40% lượng vàng trên thế giới được khai thác ở quốc gia này. Vật thể bằng vàng lâu đời nhất được phát hiện ở Bulgaria. Nghiên cứu cho thấy con người đã gia công kim loại bằng vàng từ 6.500 năm trước. Gần như không thể phá hủy nên vàng thường được nấu chảy, tinh chế và tái sử dụng. Điều này có nghĩa là chiếc nhẫn vàng của bạn có thể chứa hạt từ thời La Mã cổ đại.

