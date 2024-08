Khám phá mới về loài khủng long được mệnh danh là 'thợ săn ngủ'

Trong một phát hiện đáng chú ý từ Nhật Bản, các nhà khoa học đã công bố một loài khủng long mới mang tên Hypnovenator matsubaraetoheorum. (Ảnh: Sci.News) Loài khủng long này được phát hiện từ các trầm tích của hệ tầng Ohyamashimo thuộc nhóm Sasayama ở thành phố Tambasasayama, tỉnh Hyogo. (Ảnh: Species New to Science) Hypnovenator matsubaraetoheorum, có nghĩa là “thợ săn ngủ”, là một loài khủng long thuộc họ Troodontidae, một nhóm khủng long theropod nhỏ và nhanh nhẹn. Tên gọi này xuất phát từ tư thế ngủ cuộn tròn của mẫu vật hóa thạch, tương tự như một số loài troodontid khác từ Trung Quốc như Mei và Sinornithoides. (Ảnh: Dinozoïque) Mẫu vật hóa thạch của Hypnovenator bao gồm một bộ xương không hoàn chỉnh, với các phần của cột sống, xương sườn, xương cánh tay và chân. (Ảnh: Species New to Science) Đặc biệt, mẫu vật này được phát hiện bởi một nhóm thợ săn hóa thạch nghiệp dư vào tháng 9/2010, trong quá trình xây dựng Công viên Trung tâm Namikimichi của tỉnh Hyogo. (Ảnh: Wikimedia Commons) Phát hiện này không chỉ mở rộng hiểu biết của chúng ta về sự đa dạng của họ Troodontidae mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự tiến hóa sớm của nhóm này. Hypnovenator được xác định là một trong những thành viên cổ nhất và cơ bản nhất của phân họ Troodontinae, tạo thành một nhánh với loài Gobivenator mongoliensis. (Ảnh: A Dinosaur A Day) Hypnovenator matsubaraetoheorum là một bổ sung quan trọng vào danh sách các loài khủng long được phát hiện tại Nhật Bản, đồng thời cung cấp thêm bằng chứng về sự phong phú và đa dạng của hệ sinh thái khủng long trong kỷ Phấn Trắng sớm. (Ảnh: X) Phát hiện này không chỉ là một bước tiến lớn trong nghiên cứu cổ sinh vật học mà còn là một minh chứng cho sự đóng góp quan trọng của các nhà nghiên cứu nghiệp dư trong việc khám phá lịch sử tự nhiên của Trái Đất. Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ.

