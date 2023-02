Khám phá bất ngờ về loài mèo khổng lồ đáng sợ nhất nước Mỹ

Phân bố từ vùng Yukon ở Canada đến miền Nam dày núi Andes ở Nam Mỹ, báo sư tử (Puma concolor) là loài mèo hoang dã lớn thứ hai ở châu Mỹ, chỉ đứng sau báo đốm châu Mỹ. Ảnh: J & C Sohns/Getty.Loài mèo này có thân dài 1,2-1,8 mét, đuôi dài 60-90 cm, nặng 55-100 kg. Chúng có màu nâu với tai và chót đuôi màu đen. Có một sự biến đổi đáng kể về màu sắc và kích thước của các con báo sư tử theo khu vực sinh sống. Các gần xích đạo, kích cỡ của chúng càng nhỏ hơn. Ảnh: Utah Public Radio. Có khả năng thích nghi cao, báo sư tử có thể xuất hiện ở hầu hết các loại môi trường sống của châu Mỹ. Nhìn chung, chúng ưa thích môi trường sống có nhiều bụi rậm hoặc đá lởm chởm để thuận tiện cho việc rình rập con mồi, nhưng cũng có thể sống ở các khu vực mở. Ảnh: Outsider. Loài mèo nâu này chủ yếu hoạt động về đêm và lúc chạng vạng, mặc dù chúng cũng được nhìn thấy vào ban ngày. Giống các họ hàng trong họ nhà Mèo, báo sư tử là một kẻ săn mồi theo kiểu mai phục, nhắm đến nhiều loại con mồi khác nhau. Ảnh: Sylvain Cordier/Getty. Nguồn thức ăn chính của chúng là các động vật móng guốc, đặc biệt là hươu. Chúng cũng săn các loài động vật nhỏ như các loài gặm nhấm, bò sát và côn trùng. Ở khu vực có con người sinh sống, báo sư tử thường đi săn các con vật nuôi như chó, mèo và gia súc. Ảnh: Science. Những con mèo khổng lồ này sống ẩn dật và thường tránh con người. Các cuộc tấn công gây tử vong cho con người của báo sư tử trước kia rất hiếm, nhưng gần đây đang gia tăng ở Bắc Mỹ, chủ yếu do sự xâm lấn của con người vào địa bàn sinh sống của chúng. Cougarconservancy.org. Về mặt sinh sản, báo sư tử cái thành thục sinh dục từ 18 tháng đến 3 tuổi, thường đẻ từ hai đến bốn con trong hang ở những vùng núi đá. Thời gian mang thai là khoảng 91 ngày. Con non ở với mẹ từ một đến hai năm thì tách ra để hoạt động độc lập. Ảnh: Discover Wildlife. Trong tự nhiên, báo sư tử có tuổi thọ trung bình khoảng 10 năm. Chúng sống thọ tới 25 năm hoặc hơn nữa trong điều kiện bị giam cầm. Ảnh: Dennis Axer/Getty. Ngày nay có hai phân loài báo sư tử được công nhận chính thức, gồm phân loài Puma concolor concolor ở Nam Mỹ và phân loài Puma concolor couguar ở Trung và Bắc Mỹ. Ảnh: Wikipedia. Trong quá khứ, việc săn bắn đã làm báo sư tử gần như làm tuyệt chủng ở Mỹ, nhưng ngày nay chúng đã hồi phục ấn tượng, với số lượng ước tính khoảng 30.000 cá thể ở miền tây nước Mỹ. Tại các quốc gia khác, báo sư tử có số lượng tương đối ổn định. Ảnh: John Conrad/Getty. Trong Sách đỏ của IUCN, báo sư tử nằm trong danh sách các loài Ít quan tâm. Chúng là đối tượng được săn bắn theo giấy phép tại các khu vực có số lượng dồi dào ở Canada, Mexico, Peru và Mỹ. Ảnh: Worldwide Trophy Adventures. Trong nền văn hóa của các dân tộc bản địa ở châu Mỹ, báo sư tử là một con vật có tầm quan trọng đặc biệt. Thành phố Cusco của người Inca được cho là đã được thiết kế theo hình dạng của một con báo sư tử. Người Cherokee ở Bắc Mỹ thì tôn thờ, coi chúng là con vật thiêng... Ảnh: Newsweek. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

