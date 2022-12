Khám phá 10 hiện tượng thiên văn hiếm gặp nhất trên Trái Đất

1. Nhật thực toàn phần – hiện tượng Mặt Trăng che kín hoàn toàn Mặt Trời trong một khoảng thời gian ngắn: mỗi năm, con người trên Trái Đất có thể thấy một hoặc vài lần nhật thực, nhưng nhật thực toàn phần thì rất hiếm khi xảy ra. (Nguồn: VnNews24h.Net). Được biết, lần gần nhất xuất hiện nhật thực toàn phần là vào tháng 11 năm 2012. Theo các nhà khoa học, hiện tượng thiên văn siêu hiếm và tuyệt đẹp này sẽ không xảy ra trong khoảng 138 năm tới. (Nguồn: forbes.com) 2. Trăng xanh – hiện tượng trăng tròn không khớp với một tháng dương lịch: cụ thể, trong một năm dương lịch có 12 lần trăng tròn. (Nguồn: Quantrimang.com) Nhưng do mỗi năm dương lịch thường dài hơn năm âm lịch 11 ngày nên những ngày này dần dần dồn lại, để rồi sau hai đến 3 năm (chính xác hơn là chu kỳ 2,7154 năm) thì lại có thêm một lần trăng tròn thứ 13 trong năm. (Nguồn: Dự báo thời tiết) 3. Transit of Venus – hiện tượng sao Kim di chuyển qua đĩa Mặt trời: trong khoảng thời gian này, con người ở Trái Đất sẽ nhìn thấy một chấm đen ở trong đĩa Mặt Trời. Theo các nhà khoa học, sự kiện này thường xảy ra theo chu kỳ 8 năm/1 lần và vị trí của sao Kim trên đĩa Mặt Trời liên tục bị thay đổi. (Nguồn: Explaining Science) 4. Siêu bão sấm sét trắng: có chu kỳ khoảng 30 năm một lần và được hình thành ở bán cầu Bắc của sao Thổ. Các nhà thiên văn học ước tính, mỗi giây, có đến 10 tia sét dài khoảng 16.000km xuất hiện trong bầu khí quyển của sao Thổ và hình thành nên một siêu bão cực lớn. (Nguồn: Toploigiai) 5. Các hành tinh xếp thẳng hàng: các nhà thiên văn học cho rằng, hiện tượng các hành tinh trong hệ Mặt Trời xếp thẳng hàng là cực kỳ hiếm xảy ra. Theo ước tính, sẽ có hiện tượng sao Hỏa, Kim, Thủy, Mộc, Thổ và Mặt Trăng xuất hiện thẳng hàng vào năm 2040 tới. 6. Sao chổi ISON: là một sao chổi có quỹ đạo rất gần Mặt Trời do hai nhà thiên văn học người Nga - Vitali Nevski và Artyom Novichonok phát hiện vào ngày 21/9/2012. Tuy nhiên, đến ngày 28/11/2013, nó đã bị tan rã hoàn toàn. (Nguồn: Vietnamnet) 7. Sao chổi Halley: là sao chổi có quỹ đạo bay xung quanh Mặt Trời và xuất hiện theo chu kỳ 75 năm 1 lần. Được biết, ngôi sao chổi này được đặt tên theo nhà thiên văn học Edmund Halley, người đầu tiên phát hiện ra nó vào năm 1531. (Nguồn: Wikipedia) 8. Sao chổi Hale-Bopp: là một trong những ngôi sao chổi sáng nhất trong không gian (sáng hơn sao chổi Halley 1.000 lần). Theo các nhà thiên văn học, sao chổi này có thể quan sát bằng mắt thường từ Trái Đất và nó có chu kỳ xuất hiện khoảng 2.392 năm. (Nguồn: Space.com) 9. Bão sao băng Leonid: xuất hiện khi Trái Đất bay qua quỹ đạo của sao chổi Tempel-Tuttle. Sự kiện thiên văn tuyệt đẹp này được phát hiện vào năm 1833 và kéo dài hơn 15 phút. Trong thời gian diễn ra sự kiện này, mọi người trên Trái Đất có thể nhìn thấy khoảng 1.000 ngôi sao băng/giờ xuất hiện trên bầu trời. 10. Sao chổi Churyumov- Gerasimenko Comet: có quỹ đạo xung quanh Mặt Trời theo chu kỳ 6 năm. Sao chổi Churyumov-Gerasimenko được phát hiện đầu tiên vào năm 1969. (Nguồn: Wikipedia) Mời quý độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ | VTV24

