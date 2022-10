Loạt hiện tượng thiên văn kỳ thú bùng nổ trên bầu trời tháng 10/2022

Vào ngày 7/10, người dân trên thế giới sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên văn kỳ thú là mưa sao băng Draconids. Theo các chuyên gia, trận mưa sao băng nhỏ này chỉ tạo ra khoảng 10 sao băng/giờ. Mưa sao băng Draconids được tạo ra bởi những hạt bụi sao chổi 21P Giacobini-Zinner để lại. Nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1900. Draconids là một trận mưa sao băng bất thường vì thời điểm đẹp nhất để xem nó là vào chập tối thay vì rạng sáng như phần lớn những trận mưa sao băng khác. Đến ngày 8/10, người yêu thiên văn sẽ chứng kiến sao Thủy sẽ đạt góc ly giác tây lớn nhất vào 18 độ tính từ Mặt trời. Đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta quan sát sao Thủy vì nó sẽ ở vị trí cao nhất phía trên đường chân trời vào lúc sáng. Ngày 9/10, hiện tượng Trăng tròn diễn ra. Khi ấy, Mặt trăng sẽ nằm ở phía đối diện của Trái đất so với Mặt trời và mặt của nó sẽ được chiếu sáng hoàn toàn. Giai đoạn này xảy ra lúc 3h55 sáng (giờ Việt Nam). Người châu Mỹ bản địa gọi sự kiện này là Trăng Thợ Săn. Nguyên do là vì vào thời điểm này trong năm, lá bắt đầu rơi, động vật béo tốt và thợ săn sẵn sàng cho việc săn bắn. Ngoài ra, Trăng tròn lần này còn được gọi là Trăng Du Lịch hay Trăng Máu. Vào ngày 21- 22/10, mưa sao băng Orionids sẽ xuất hiện trên bầu trời. Đây là trận mưa sao băng trung bình, tạo ra lên đến 20 ngôi sao/giờ khi đạt cực đại. Orionids được tạo ra từ những hạt bụi còn sót lại của sao chổi Halley. Trận mưa sao băng Orionids diễn ra hàng năm từ ngày 2/10 - 7/11. Trong năm 2022, mưa sao băng Orionids đạt cực đại vào đêm 21/10. Ngày 25/10, hiện tượng Trăng mới kỳ thú xuất hiện. Vào hôm ấy, Mặt trăng sẽ ở cùng hướng với Trái đất so với Mặt trời và sẽ không xuất hiện trên bầu trời đêm. Hiện tượng kỳ thú này diễn ra vào 17h49 (giờ Việt Nam). Hiện tượng nhật thực một phần diễn ra vào ngày 25/10. Điều đáng tiếc là người dân ở Việt Nam sẽ không quan sát được hiện tượng thiên văn này.

Theo các chuyên gia, địa điểm tốt nhất để quan sát nhật thực một phần lần này là ở một vài khu vực phía tây nước Nga và Kazakhstan. Địa điểm quan sát tốt nhất là ở trung tâm nước Nga với độ che phủ là 80%. Mời độc giả xem video: Trăng máu - hiện tượng thiên văn thế kỷ. Nguồn: Tin Tức VTV24.

Vào ngày 7/10, người dân trên thế giới sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên văn kỳ thú là mưa sao băng Draconids. Theo các chuyên gia, trận mưa sao băng nhỏ này chỉ tạo ra khoảng 10 sao băng/giờ. Mưa sao băng Draconids được tạo ra bởi những hạt bụi sao chổi 21P Giacobini-Zinner để lại. Nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1900. Draconids là một trận mưa sao băng bất thường vì thời điểm đẹp nhất để xem nó là vào chập tối thay vì rạng sáng như phần lớn những trận mưa sao băng khác. Đến ngày 8/10, người yêu thiên văn sẽ chứng kiến sao Thủy sẽ đạt góc ly giác tây lớn nhất vào 18 độ tính từ Mặt trời. Đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta quan sát sao Thủy vì nó sẽ ở vị trí cao nhất phía trên đường chân trời vào lúc sáng. Ngày 9/10, hiện tượng Trăng tròn diễn ra. Khi ấy, Mặt trăng sẽ nằm ở phía đối diện của Trái đất so với Mặt trời và mặt của nó sẽ được chiếu sáng hoàn toàn. Giai đoạn này xảy ra lúc 3h55 sáng (giờ Việt Nam). Người châu Mỹ bản địa gọi sự kiện này là Trăng Thợ Săn. Nguyên do là vì vào thời điểm này trong năm, lá bắt đầu rơi, động vật béo tốt và thợ săn sẵn sàng cho việc săn bắn. Ngoài ra, Trăng tròn lần này còn được gọi là Trăng Du Lịch hay Trăng Máu. Vào ngày 21- 22/10, mưa sao băng Orionids sẽ xuất hiện trên bầu trời. Đây là trận mưa sao băng trung bình, tạo ra lên đến 20 ngôi sao/giờ khi đạt cực đại. Orionids được tạo ra từ những hạt bụi còn sót lại của sao chổi Halley. Trận mưa sao băng Orionids diễn ra hàng năm từ ngày 2/10 - 7/11. Trong năm 2022, mưa sao băng Orionids đạt cực đại vào đêm 21/10. Ngày 25/10, hiện tượng Trăng mới kỳ thú xuất hiện. Vào hôm ấy, Mặt trăng sẽ ở cùng hướng với Trái đất so với Mặt trời và sẽ không xuất hiện trên bầu trời đêm. Hiện tượng kỳ thú này diễn ra vào 17h49 (giờ Việt Nam). Hiện tượng nhật thực một phần diễn ra vào ngày 25/10. Điều đáng tiếc là người dân ở Việt Nam sẽ không quan sát được hiện tượng thiên văn này.

Theo các chuyên gia, địa điểm tốt nhất để quan sát nhật thực một phần lần này là ở một vài khu vực phía tây nước Nga và Kazakhstan. Địa điểm quan sát tốt nhất là ở trung tâm nước Nga với độ che phủ là 80%. Mời độc giả xem video: Trăng máu - hiện tượng thiên văn thế kỷ. Nguồn: Tin Tức VTV24.