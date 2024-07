Khái niệm về người ngoài hành tinh có từ khi nào?

Khái niệm về người ngoài hành tinh đã tồn tại từ thời Ai Cập, Babylon và Sumer cổ, khi mọi người coi vũ trụ là siêu nhiên. (Ảnh: DeviantArt) Người phương Tây đầu tiên lý luận về vấn đề này là Thales và học trò của ông Anaximander vào thế kỷ thứ 7 và 6 trước Công Nguyên. Thales cho rằng vũ trụ đầy các hành tinh và có thể có sự sống ngoài Trái đất. (Ảnh: Wikipedia) Niềm tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh tiếp tục kéo dài tới thế kỷ 20, đặc biệt sau khi kính viễn vọng được phát minh, giúp con người nhận ra Trái đất chỉ là một hành tinh trong vô số thiên thể vũ trụ. (Ảnh: iStock) Tuy nhiên, các cuộc thăm dò không gian sau đó đã không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về sự sống ngoài Trái đất trên Mặt trăng, sao Kim, sao Hỏa và các Mặt trăng trong Hệ Mặt trời. (Ảnh: Live Science) Dù vậy, nhiều người vẫn tin rằng sinh vật ngoài Trái đất đã và đang viếng thăm Trái đất, và một số người cho rằng các vật thể bay không xác định (UFO) là phi thuyền của sinh vật ngoài Trái đất. (Ảnh: Earth.com) Hiện tại, chưa có bằng chứng xác thực về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Một số nghiên cứu và phát hiện đã gây chú ý, nhưng vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn. Ví dụ, một nghiên cứu năm 2021 cho rằng các hành tinh đại dương lớn có thể là môi trường phù hợp cho sự sống. (Ảnh: Euronews.com) Ngoài ra, một số hiện tượng như vật thể bay không xác định (UFO) cũng được nhiều người cho là bằng chứng về người ngoài hành tinh, nhưng chưa có kết luận khoa học rõ ràng. (Ảnh: The University of Utah) Mỹ đã kết luận rằng không có bằng chứng nào về người ngoài hành tinh hay trí thông minh ngoài Trái đất. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin rằng sinh vật ngoài hành tinh đã và đang viếng thăm Trái đất. (Ảnh: The Independent) Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư bằng chứng người ngoài hành tinh “đổ bộ” Trái Đất năm 1947.

Khái niệm về người ngoài hành tinh đã tồn tại từ thời Ai Cập, Babylon và Sumer cổ, khi mọi người coi vũ trụ là siêu nhiên. (Ảnh: DeviantArt) Người phương Tây đầu tiên lý luận về vấn đề này là Thales và học trò của ông Anaximander vào thế kỷ thứ 7 và 6 trước Công Nguyên. Thales cho rằng vũ trụ đầy các hành tinh và có thể có sự sống ngoài Trái đất. (Ảnh: Wikipedia) Niềm tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh tiếp tục kéo dài tới thế kỷ 20, đặc biệt sau khi kính viễn vọng được phát minh, giúp con người nhận ra Trái đất chỉ là một hành tinh trong vô số thiên thể vũ trụ. (Ảnh: iStock) Tuy nhiên, các cuộc thăm dò không gian sau đó đã không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về sự sống ngoài Trái đất trên Mặt trăng, sao Kim, sao Hỏa và các Mặt trăng trong Hệ Mặt trời. (Ảnh: Live Science) Dù vậy, nhiều người vẫn tin rằng sinh vật ngoài Trái đất đã và đang viếng thăm Trái đất, và một số người cho rằng các vật thể bay không xác định (UFO) là phi thuyền của sinh vật ngoài Trái đất. (Ảnh: Earth.com) Hiện tại, chưa có bằng chứng xác thực về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Một số nghiên cứu và phát hiện đã gây chú ý, nhưng vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn. Ví dụ, một nghiên cứu năm 2021 cho rằng các hành tinh đại dương lớn có thể là môi trường phù hợp cho sự sống. (Ảnh: Euronews.com) Ngoài ra, một số hiện tượng như vật thể bay không xác định (UFO) cũng được nhiều người cho là bằng chứng về người ngoài hành tinh, nhưng chưa có kết luận khoa học rõ ràng. (Ảnh: The University of Utah) Mỹ đã kết luận rằng không có bằng chứng nào về người ngoài hành tinh hay trí thông minh ngoài Trái đất. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin rằng sinh vật ngoài hành tinh đã và đang viếng thăm Trái đất. (Ảnh: The Independent) Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư bằng chứng người ngoài hành tinh “đổ bộ” Trái Đất năm 1947.