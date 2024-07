Cuộc gặp bí ẩn của nữ diễn viên nổi tiếng với người ngoài hành tinh

Nữ diễn viên Goldie Hawn đã kể lại một cuộc gặp gỡ kỳ bí với người ngoài hành tinh trong chương trình Time to Walk trên Apple Fitness+. Bà nhớ lại rằng vào năm 1966, khi bà 20 tuổi và đang làm vũ công ở Anaheim, bà đã có một trải nghiệm đặc biệt. (Ảnh: Instagram/@goldiehawn) Một đêm, trong lúc ngồi ngoài trời ngắm sao và tự hỏi về sự sống ngoài Trái Đất, bà đã mơ tưởng mình có thể chạm trán với người ngoài hành tinh. Goldie Hawn đã thốt lên mong muốn gặp gỡ họ. (Ảnh: Getty) Bốn tháng sau, khi đang làm vũ công ở West Covina, California, bà đã có một giấc mơ kỳ lạ trong xe hơi của bạn diễn. Bà bị đánh thức bởi âm thanh lạ và nhìn thấy những sinh vật với cái đầu hình tam giác, màu bạc, có vết rạch ở miệng, mũi nhỏ và không có tai. Một trong số họ đã chạm vào mặt bà, mang đến cho bà cảm giác như ngón tay của Chúa, đầy tình cảm nhân từ và yêu thương. (Ảnh: outkick) Nhiều năm sau, khi gặp một nhà vật lý thiên văn tại Đại học Illinois Urbana-Champaign, Goldie Hawn đã kể lại câu chuyện này. Dù đã hơn 50 năm trôi qua, bà vẫn bị cuốn hút bởi ý tưởng về sự sống ngoài hành tinh.(Ảnh: endtimeheadlines) Người ngoài hành tinh thường được miêu tả có hình dáng khác biệt so với con người. Tuy nhiên, không có bằng chứng rõ ràng về hình dáng cụ thể của họ. (Ảnh: Google) Nhiều người cho rằng họ đã gặp gỡ người ngoài hành tinh hoặc thấy UFO. Tuy nhiên, các chứng cứ vẫn chưa được xác minh khoa học. (Ảnh: NBC NEWS) Một số giả thuyết cho rằng người ngoài hành tinh có thể giao tiếp qua âm nhạc hoặc tín hiệu sóng vô tuyến. (Ảnh: Istimewa) Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về khả năng tồn tại của cuộc sống ngoài hành tinh thông qua việc tìm kiếm dấu vết của nước và khí metan trên các hành tinh khác. (Ảnh: The Sun) Mời quý độc giả xem thêm video: Giả thuyết về sự tồn tại người ngoài hành tinh gây “chấn động”.

