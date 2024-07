Bộ tộc bí ẩn tự nhận là hậu duệ của người ngoài hành tinh

Câu chuyện về bộ tộc Dzopa và những viên đá Dropa là một trong những bí ẩn hấp dẫn và gây tranh cãi nhất trong lĩnh vực nghiên cứu về người ngoài hành tinh hay sự sống ngoài hành tinh. (Ảnh: Reddit) Bộ tộc Dzopa tự nhận mình là hậu duệ của một "con tàu" đã rơi xuống Trái Đất từ rất lâu trước đây, với ngoại hình khác biệt như cái đầu to, không cân xứng với cơ thể. (Ảnh: Out Of Mind) Vào năm 1938, đoàn thám hiểm khảo cổ Trung Quốc do Chi Pu Tei dẫn đầu đã khám phá các hang động ở dãy núi Bayan-Kara-Ula trên biên giới Trung Quốc và Tây Tạng, nơi họ phát hiện một loạt ngôi mộ chứa hài cốt của những cá nhân có vóc dáng nhỏ bất thường cùng các đĩa đá tròn được gọi là đá Dropa, mỗi đĩa được khắc một vòng xoắn ốc gồm các ký tự tượng hình nhỏ. (Ảnh: Reddit) Theo câu chuyện, những viên đá này kể về nguồn gốc ngoài trái đất của người Dropa. (Ảnh: Crystalinks) Người Dzopa, một bộ tộc bản địa tại khu vực phát hiện, được cho là hậu duệ của người Dropa, sở hữu những đặc điểm thể chất đặc biệt thường liên quan đến tổ tiên ngoài trái đất được cho là của họ. Văn hóa dân gian của họ cũng chứa đựng những câu chuyện về tổ tiên từ các vì sao. (Ảnh: vida.gt) Tuy nhiên, câu chuyện này đã phải đối mặt với nhiều hoài nghi và tranh cãi, đặc biệt là từ nguồn "Những cỗ xe ngựa của các vị thần" của Erich von Däniken.(Ảnh: Gaia) Mặc dù những nỗ lực tìm kiếm và phân tích độc lập các viên đá Dropa ban đầu vẫn chưa thành công, câu chuyện về Dropa và Dzopa vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý, là một ví dụ thuyết phục về khả năng tiếp xúc cổ xưa với các sinh vật ngoài hành tinh và ảnh hưởng của họ đến sự phát triển của con người.(Ảnh: prixmontagne) Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư bằng chứng người ngoài hành tinh “đổ bộ” Trái Đất năm 1947.

