iPhone mini nhỏ nhất từ trước đến nay xuất hiện cùng iPhone 12

Apple không giới thiệu các mẫu iPhone thế hệ mới trong sự kiện diễn ra vào rạng sáng 16/9 mà thay vào đó có thể sẽ là vào tháng 10/2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo tài liệu rò rỉ của Apple, hãng này đã chốt cách đặt tên cho 4 phiên bản iPhone sắp ra mắt vào tháng 10. Mới đây, tài khoản Twitter l0vetodream đã chia sẻ thông tin liên quan đến tên gọi dòng smartphone sắp ra mắt của Apple. Giống iPad, Apple bổ sung thêm hậu tố Mini cho model iPhone có kích thước nhỏ nhất. Theo đó, sẽ có 4 model lần lượt là iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Trong đó, iPhone Mini là cái tên lần đầu xuất hiện trong loạt smartphone của Apple. Tuy nhiên leaker l0vetodream đã từng đưa ra nhiều dự đoán chính xác về sản phẩm của Táo khuyết, vì vậy thông tin này rất đáng lưu ý. Theo 9to5mac, các tên gọi tương ứng với 3 kích thước màn hình được nhắc nhiều trong thời gian qua. iPhone 12 mini là phiên bản nhỏ nhất, màn hình 5,4 inch, các mẫu còn lại màn hình 6,1 và 6,7 inch. Cách đặt tên kiểu mới phù hợp với dải sản phẩm mà Apple sắp ra mắt, bởi nếu đúng theo tin đồn đây là lần đầu hãng này tăng từ ba phiên bản như năm ngoái lên thành bốn trong năm nay. Cách gọi tên theo tin đồn trước đó - iPhone 12, 12 Plus, 12 Pro và 12 Pro Max, khiến nhiều người bị rối bởi iPhone 12 Plus và iPhone 12 Pro có cùng màn hình 6,1 inch, nhưng thông số khác nhau. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, model iPhone mini đầu tiên của Apple cũng có phần khuyết ở đỉnh máy gọn hơn. Chiếc iPhone cao cấp có kích thước nhỏ nhất hiện nay là iPhone 11 màn hình 5,8 inch. Dòng iPhone trong năm nay sẽ có nhiều thay đổi. Tất cả model sẽ được trang bị màn hình OLED, chip Apple A14 Bionic và hỗ trợ mạng 5G. Theo thông tin từ "nhà Táo" thì chip A14 mới sẽ có hiệu suất cao hơn 40%, khả năng xử lý đồ hoạ cao hơn 25%. Việc xuất hiện của cảm biến Touch ID trên iPad Air 4 cũng mang đến nhiều đồn đoán xung quanh việc liệu iPhone 12 sẽ sở hữu thêm cảm biến Touch ID bên cạnh nhận diện khuôn mặt. Tuy nhiên, chúng sẽ được bán ra mà không đi kèm tai nghe hoặc củ sạc - Apple đã báo trước động thái này bằng việc trình làng Apple Watch Series 6 không có củ sạc trong hộp. Trong sự kiện ''Time Flies'', Apple Watch Series 6 cũng được giới thiệu với phối màu xanh navy mới. Rất có thể màu sắc này sẽ xuất hiện trên iPhone 12 thay thế cho màu lục đen (midnight green). Apple chính thức thông báo ngày ra mắt Iphone 12 | THDT

