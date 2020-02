iPhone 9 xếp hạng bình dân có kiểu dáng chanh sả cỡ nào?

Tiếp tục lộ bằng chứng cho thấy Apple sắp ra mắt iPhone 9 (hay iPhone SE2) giá thấp khi CNET đưa tin, ốp lưng của phiên bản điện thoại mới này xuất hiện trên nhiều trang thương mại điện tử từ Alibaba, tới Amazon, thậm chí cho phép đặt trước trên website của nhiều nhà sản xuất. Ảnh: Cnet Tới thời điểm hiện tại Apple vẫn chưa xác nhận sự tồn tại của iPhone 9, tuy nhiên nhiều tin đồn cho rằng hãng sẽ tổ chức một sự kiện vào tháng 3 để công bố mẫu iPhone rẻ nhất này. Ảnh: iphonehacks Một số thông tin, hình ảnh bị rò rỉ trên mạng cùng thiết kế ốp lưng được đăng bán cho thấy, iPhone 9 hay iPhone SE 2 có kiểu dáng và kích thước nhỏ gọn, màn hình 4,7 inch, cùng bảo mật vân tay Touch ID. Ảnh: VNReview Nếu các tin đồn là chính xác, iPhone 9/ iPhone SE2 sẽ có 3 màu đen, trắng và đỏ. Thiết kế khung nhôm và dải băng ăng-ten nhựa để truyền tín hiệu tốt hơn. Ảnh: Applemagazine Phiên bản này không được trang bị 3D Touch tính năng cảm ứng lực - vốn đã bị Apple loại bỏ hoàn toàn khỏi dòng iPhone 11. Apple sẽ sử dụng công nghệ quét quang giá rẻ như trên MacBook Pro 16 thay thế. Ảnh: youtube Theo Cnet, camera của dòng máy giá bình dân này không thay đổi nhiều so với iPhone 8. Mặt lưng kính nhám với một camera sau độ phân giải 12 MP và đèn flash được đặt theo chiều ngang, nhưng có thể dùng cảm biến máy ảnh chính như trên iPhone 11. Ảnh: The Verge Bù lại, iPhone 9 sẽ mang trong mình sức mạnh phần cứng của thế hệ iPhone mới nhất, được kế thừa nhiều đặc điểm của dòng iPhone 11 như cấu hình mạnh mẽ, sử dụng chip xử lý A13 Bionic hay logo Apple được dời xuống chính giữa tương tự iPhone 11 Pro. Ảnh: vtv Dung lượng RAM của máy được đồn đoán là 3 GB, thấp hơn so với 4 GB của iPhone 11. Bộ nhớ trong tiêu chuẩn 64 GB sẽ là tùy chọn mặc định của iPhone 9. Ảnh: Viettimes Dù vậy thì theo PhoneArena, có nhiều yếu tố đe dọa thành công của iPhone 9. Apple đang phải đối mặt với thực trạng thị trường smartphone bão hòa, đặc biệt dòng máy mới này ra mắt vào thời điểm iPhone 11/11 Pro Max đang chiếm sóng thị trường. Hơn nữa, dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona có thể ảnh hưởng đến nguồn cung iPhone 9 trong thời gian đầu. Ảnh: tgddiPhone SE thế hệ tiếp theo được cho sẽ được lên kệ với mức giá 399 USD (khoảng 9,2 triệu đồng) tại thị trường Mỹ, thấp hơn cả mức giá khởi điểm hiện tại của iPhone 8 là 449 USD. Nếu không có gì thay đổi, iPhone 9 sẽ ra mắt trong nửa đầu năm nay, có thể là tháng 3. Ảnh: Phonearena Video: Ngắm mẫu iPhone 9 có thể ra mắt mùa xuân này - Nguồn: Internet

