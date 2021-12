iPhone 14 ra mắt năm 2022 bỏ chi tiết nào khiến iFan sốt xình xịch?

Theo nguồn tin ẩn danh mà MacRumors ghi nhận được, Apple đang khuyến khích các nhà mạng Mỹ chuẩn bị cho điện thoại chỉ dùng eSIM ra mắt vào tháng 9/2022. Cách đây không lâu đã có báo cáo cho rằng iPhone 15 Pro ra mắt năm 2023 sẽ không có khe cắm SIM vật lý, nhưng giờ đây có vẻ Apple muốn làm điều này sớm hơn. Tài liệu của nguồn tin này nhấn mạnh khung thời gian ra mắt đặc trưng của iPhone, dù không nhắc chính xác đến iPhone hay Apple. Với khung thời gian tháng 9/2022, Apple sẽ bỏ SIM vật lý ngay từ thế hệ iPhone 14, thay vì phải đến iPhone 15 như tin đồn ban đầu. Một số nhà mạng Mỹ được cho là sẽ bán iPhone 13 mà không có SIM vật lý đính kèm từ quý II/2022, thay vào đó người dùng chỉ cần kích hoạt eSIM. eSIM là một loại SIM kỹ thuật số, cho phép bạn kết nối với nhà mạng viễn thông mà không cần sử dụng SIM vật lý thông thường. Những chiếc iPhone 13 mới nhất của Apple hiện đã hỗ trợ eSIM kép, nghĩa là có thể sử dụng đồng thời hai eSIM. Tuy nhiên, iPhone 13 vẫn có khe cắm nano-SIM vật lý. Một tài liệu hợp tác với các nhà mạng lớn tại Mỹ của Apple tiết lộ chi tiết việc iPhone 14 chỉ dùng eSIM, có cả hướng dẫn cho người dùng khi sử dụng iPhone chỉ có eSIM. Bên cạnh đó, iPhone 14 hứa hẹn sẽ được nâng cấp với chip xử lý mới dựa trên tiến trình 4nm và màn hình tần số 120Hz. Còn các phiên bản iPhone 14 Pro sẽ có bộ nhớ RAM lớn nhất từ trước đến nay. Các tin đồn cho thấy loạt iPhone năm sau sẽ mang trên mình khá nhiều cải tiến, nâng cấp so với loạt iPhone 13 hiện tại. Nhà phân tích đáng tin cậy Ming-Chi Kuo trước đây đã báo cáo rằng, Apple sẽ loại bỏ phần “tai thỏ” vào năm 2022, bắt đầu với iPhone 14 Pro cao cấp. Kuo cho biết “Táo khuyết” có thể chuyển sang sử dụng thiết kế đục lỗ cho các điện thoại của mình. Apple cũng được cho là sẽ thực hiện một vài thay đổi ở thiết kế mặt lưng của iPhone 14. Cụm camera vẫn có cách bố trí tương tự như thế hệ trước, tuy nhiên các cảm biến sẽ được làm phẳng hơn so với mặt lưng, không lồi hoặc lồi rất ít. Để đạt được điều đó, thân máy của iPhone 14 có thể sẽ dày hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Theo Kuo, iPhone 14 cũng sẽ có những cải tiến đáng kể cho camera trước, với thay đổi lớn nhất sẽ là nâng cấp tính năng tự động lấy nét. Về camera sau, Kuo cho biết camera chính của iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ được nâng cấp độ phân giải lên 48 megapixel, tăng từ cảm biến 12 megapixel trên iPhone 13. Mặc dù sử dụng cảm biến là 48 megapixel, nhưng có thể ảnh xuất ra từ dòng iPhone 14 Pro vẫn là 12 megapixel thông qua thuật toán ghép 4 điểm ảnh thành 1, từ đó giúp cải thiện độ sắc nét cũng như khử nhiễu tốt hơn. Mời các bạn xem video: iPhone 13 Trailer — Apple

