iPhone 12 sắp ra mắt, những “táo cắn dở” cũ nào đáng mua?

Thiết kế không bị lỗi thời, chip A10 mạnh mẽ, màn hình Retina 1920x1080 635nit, Camera kép chụp ảnh tốt. Đến thời điểm này, iPhone 7 Plus vẫn là chiếc điện thoại hoạt động ổn định, đi kèm với mức giá rất tốt, phù hợp cho học sinh, sinh viên và người lao động thu nhập thấp hoặc cần một chiếc máy tốt để backup. Với mức giá chỉ hơn 8 triệu đồng, người dùng sẽ nhận được một chiếc smartphone có vẻ ngoài như mới, hoạt động trơn tru, cấu hình mạnh và camera kép. Đặc biệt là nó còn được Nhà Táo hỗ trợ cập nhật phần mềm thêm vài năm nữa. iPhone 8 Plus vẫn được đánh giá hoạt động ổn định hơn nhiều so với iPhone X và là lựa chọn của nhiều người dùng. Thậm chí, nhiều game thủ vẫn lựa chọn chiếc iPhone 8 để thi đấu tại các giải eSport. Nếu người dùng muốn sở hữu điện thoại iPhone có cấu hình mạnh mẽ với chip A12, 3GB RAM và có chi phí "vừa phải" thì iPhone XR là lựa chọn khá ổn. Ngoài ra, Apple A12 được tích hợp trí tuệ thông minh nhân tạo, mọi phản hồi trên máy đều nhanh chóng và gần như là ngay lập tức, kể cả khi bạn chơi game hay thao tác bình thường. Bên cạnh đó, dù chỉ có Camera đơn nhưng XR vẫn cho khả năng chụp xoá phông hiệu quả, ảnh sắc nét, màu sắc đậm đà. So với người tiền nhiệm thì iPhone XS không có khác biệt về mặt thiết kế, nhưng nó lại sở hữu con chip Apple A12 Bionic có tốc độ nhanh hơn 15% và tiết kiệm năng lượng hơn 40% so với chip A11 Bionic trên iPhone X. Máy cũng được trang bị 2 SIM và có thời gian sử dụng pin lâu hơn, trong khi đó mức giá của nó chỉ cao hơn iPhone X khoảng 1 triệu đồng. Mặc dù là sản phẩm cũ nhưng iPhone XS Max từng là chiếc flagship khủng nhất của Apple với mức giá "đắt đỏ". Do đó, với tầm giá chỉ khoảng 13 triệu đồng như hiện nay thì đây là mức giá rất "mềm". Với mức giá này thì đa số người dùng Việt đều có thể sở hữu. Thời gian hiện tại cho đến hết năm sau, có khả năng cao là Apple sẽ không ra mắt thêm dòng điện thoại nhỏ nào nữa. Do đó nếu người dùngcần sử dụng nhỏ gọn và mọi thứ nằm ở mức tốt thì iPhone SE 2020 vẫn nên chọn. Máy vẫn sở hữu cấu hình mạnh mẽ nhưng trong một kích thước nhỏ nhắn hơn, điều quan trọng là mức giá khá mềm. iPhone 11 là sự lựa chọn hợp lý ở thời điểm này khi giá đã có dấu hiệu hạ nhiệt khá nhiều. iPhone 11 Chụp hình ổn tuy rằng không thể so với 3 cam trên 11 pro và 11 promax, quay phim ngon, pin khỏe và Face ID xuất sắc. Tuy màn hình không phải điểm được đánh giá cao trên iPhone 11, nhưng đối với người dùng phổ thông, chắc chắn là đủ đáp ứng và thoải mái về nhu cầu sử dụng.

Thiết kế không bị lỗi thời, chip A10 mạnh mẽ, màn hình Retina 1920x1080 635nit, Camera kép chụp ảnh tốt. Đến thời điểm này, iPhone 7 Plus vẫn là chiếc điện thoại hoạt động ổn định, đi kèm với mức giá rất tốt, phù hợp cho học sinh, sinh viên và người lao động thu nhập thấp hoặc cần một chiếc máy tốt để backup. Với mức giá chỉ hơn 8 triệu đồng, người dùng sẽ nhận được một chiếc smartphone có vẻ ngoài như mới, hoạt động trơn tru, cấu hình mạnh và camera kép. Đặc biệt là nó còn được Nhà Táo hỗ trợ cập nhật phần mềm thêm vài năm nữa. iPhone 8 Plus vẫn được đánh giá hoạt động ổn định hơn nhiều so với iPhone X và là lựa chọn của nhiều người dùng. Thậm chí, nhiều game thủ vẫn lựa chọn chiếc iPhone 8 để thi đấu tại các giải eSport. Nếu người dùng muốn sở hữu điện thoại iPhone có cấu hình mạnh mẽ với chip A12, 3GB RAM và có chi phí "vừa phải" thì iPhone XR là lựa chọn khá ổn. Ngoài ra, Apple A12 được tích hợp trí tuệ thông minh nhân tạo, mọi phản hồi trên máy đều nhanh chóng và gần như là ngay lập tức, kể cả khi bạn chơi game hay thao tác bình thường. Bên cạnh đó, dù chỉ có Camera đơn nhưng XR vẫn cho khả năng chụp xoá phông hiệu quả, ảnh sắc nét, màu sắc đậm đà. So với người tiền nhiệm thì iPhone XS không có khác biệt về mặt thiết kế, nhưng nó lại sở hữu con chip Apple A12 Bionic có tốc độ nhanh hơn 15% và tiết kiệm năng lượng hơn 40% so với chip A11 Bionic trên iPhone X. Máy cũng được trang bị 2 SIM và có thời gian sử dụng pin lâu hơn, trong khi đó mức giá của nó chỉ cao hơn iPhone X khoảng 1 triệu đồng. Mặc dù là sản phẩm cũ nhưng iPhone XS Max từng là chiếc flagship khủng nhất của Apple với mức giá "đắt đỏ". Do đó, với tầm giá chỉ khoảng 13 triệu đồng như hiện nay thì đây là mức giá rất "mềm". Với mức giá này thì đa số người dùng Việt đều có thể sở hữu. Thời gian hiện tại cho đến hết năm sau, có khả năng cao là Apple sẽ không ra mắt thêm dòng điện thoại nhỏ nào nữa. Do đó nếu người dùngcần sử dụng nhỏ gọn và mọi thứ nằm ở mức tốt thì iPhone SE 2020 vẫn nên chọn. Máy vẫn sở hữu cấu hình mạnh mẽ nhưng trong một kích thước nhỏ nhắn hơn, điều quan trọng là mức giá khá mềm. iPhone 11 là sự lựa chọn hợp lý ở thời điểm này khi giá đã có dấu hiệu hạ nhiệt khá nhiều. iPhone 11 Chụp hình ổn tuy rằng không thể so với 3 cam trên 11 pro và 11 promax, quay phim ngon, pin khỏe và Face ID xuất sắc. Tuy màn hình không phải điểm được đánh giá cao trên iPhone 11, nhưng đối với người dùng phổ thông, chắc chắn là đủ đáp ứng và thoải mái về nhu cầu sử dụng.