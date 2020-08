Tiếp tục lộ concept iPhone 12: Vẫn bo viền, thêm màu mới trẻ trung

Theo một số nguồn tin, Apple đang rục rịch giới thiệu dòng iPhone 12 vào tháng 10 năm nay. Dựa trên tất cả thông tin đã rò rỉ, cộng đồng mạng tiếp tục được chiêm ngưỡng hình ảnh concept tuyệt đẹp của iPhone 12 màn hình 5,4 inch từ svetapple.sk. Trước hết, iPhone 12 Pro vẫn sẽ có màn hình tần số quét 60 Hz chứ không phải 90 Hz hay 120 Hz như tin đồn từng tuyên bố. So với các smartphone cao cấp như Galaxy Note20 Ultra hay OnePlus 8 Pro, không trang bị màn hình 120 Hz sẽ là thiếu sót lớn của iPhone 12 Pro. Về ngoại hình, các mẫu iPhone 12 mới sẽ có thiết kế giống như dòng iPhone 4 và iPhone 5. iPhone 12 bản thường sẽ có màu sắc giống như iPhone 11. Còn phiên bản iPhone 12 Pro thừa hưởng màu sắc sang trọng của iPhone 11 Pro. Trang svetapple.sk cũng dựng lại mô hình của iPhone 12 màn hình 5,4 inch với 7 lựa chọn màu sắc khác nhau. Những màu này hiện đang có trên dòng iPhone 11 như trắng, đen, lục, vàng, tím và màu đỏ. Ngoài ra, iPhone 12 của năm nay vẫn còn một bí ẩn, đó là notch. Một số tin đồn cho rằng, Apple sẽ giảm đáng kể kích thước notch trên iPhone 12, nhưng cũng có người cho rằng, notch của iPhone 12 được giữ nguyên. Trong concept trên, notch iPhone 12 được thiết kế nhỏ hơn so với notch của iPhone 11. Các cạnh xung quanh màn hình iPhone 12 mỏng hơn iPhone 11. Cạnh vuông theo ngôn ngữ phẳng, bo tròn nhẹ ở 4 góc. Dự kiến iPhone 12 sẽ có 2 kích cỡ màn hình 5,4 inch và 6,1 inch. Trong khi đó, iPhone 12 Pro được trang bị màn hình 6,1 inch và 6,7 inch. Tất cả đều có màn hình OLED và kết nối 5G. Theo Tom’s Guide, kích thước lỗ khuyết cho loa thoại, cụm cảm biến và camera trước của iPhone 12 sẽ không thay đổi so với bản tiền nhiệm. Cả 4 mẫu iPhone 12 dự kiến có bộ nhớ tiêu chuẩn là 128 GB. Giá bán cho iPhone 12 5,4 inch dự kiến là 649 USD, bản 6,1 inch là 749 USD. iPhone 12 Pro và 12 Pro Max có giá dự kiến lần lượt là 999 USD và 1.099 USD. Về ngày ra mắt, Táo khuyết sẽ công bố thời gian tổ chức sự kiện vào ngày 1/10, trong khi sự kiện sẽ diễn ra vào 13/10 hoặc 14/10. Chia sẻ nguyên nhân iPhone 12 bán trễ so với mọi năm, SlashGear dự đoán phần lớn do sự bùng phát của dịch Covid-19. Việc đóng cửa nhà máy, hạn chế đi lại khiến dây chuyền sản xuất bị đình trệ. Ngoài ra, thế hệ này cũng có những thay đổi thiết kế bên trong vào phút chót. Bên cạnh iPhone 12, @LeaksApplePro cũng tiết lộ một số thông tin về các sản phẩm sắp ra mắt của Apple, bao gồm Apple Watch Series 6 không có nhiều nâng cấp lớn so với Series 5, ít nhất 2 chiếc máy Mac với CPU Apple Silicon sẽ trình làng và đế sạc không dây AirPower cũng được “hồi sinh”.

