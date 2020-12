iPhone 12 Pro “biến hình” thành iPhone 4 nhưng có giá... cắt cổ

Caviar mới đây đã giới thiệu một phiên bản độ từ chiếc iPhone 12 Pro gọi tên là "iPhone 12 Pro‌ Jobs 4". Sở dĩ có tên như vậy là do đơn vị này đã lấy cảm hứng từ chiếc iPhone 4 ra mắt vào năm 2010. Đây là chiếc iPhone cuối cùng khi Steve Jobs còn nắm vị trí CEO Apple trước khi ông qua đời vào năm 2011. Vì thế với những người ngưỡng mộ vị CEO này, đây có thể nói là phiên bản rất ý nghĩa. Nó còn ý nghĩa hơn nữa khi giữa một loạt các vật liệu cao cấp như titanium, vàng thật 18 carat, ngay trong lô-gô quả Táo còn chứa một mảnh áo cổ lọ của Steve Jobs. Lưng máy còn có chữ ký của Steve Jobs kèm theo slogan nổi tiếng của Apple trước đây, "Think different". Máy có ba phiên bản, gồm: Titanium đen siêu bền, composite G-10 (laminate bằng sợi thủy tinh áp suất cao) điểm xuyết bạc 925 và phiên bản cao cấp nhất được làm bằng vàng nguyên chất 18 karat. Tuỳ thuộc vào phiên bản màu sắc và kích thước, iPhone 12 Pro Jobs 4 sẽ có giá dao động từ 6.500 USD cho đến hơn 10.000 USD. Phiên bản đắt nhất là iPhone 12 Pro Max (bộ nhớ trong 512GB) sẽ có giá lên tới 10.140 USD (gần 235 triệu đồng). Mỗi model sẽ được sản xuất giới hạn với số lượng chỉ là 10 máy. Caviar được biết đến với việc tạo ra các phiên bản cực kỳ đắt đỏ của những dòng iPhone, cũng như các dòng Galaxy Note, Galaxy S,... Mới đây, công ty này cũng cho ra mắt phiên bản iPhone 12 không có Camera với giá trên trời. iPhone 12 Pro/ Pro Max phiên bản "độ" iPhone 4 giống như một hành động tưởng nhớ Steve Jobs.

