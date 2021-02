iFan lại "hụt hơi" khi chờ iPhone SE giá rẻ

Chiến lược ra mắt chiếc iPhone SE 2020 giá rẻ với cấu hình mạnh mẽ của Apple đã đạt được thành công. Trong quý III/2020, iPhone SE 2020 cùng với iPhone 11 chiếm hơn 50% tổng doanh số iPhone bán ra tại Mỹ. Không ít chuyên gia nhận định rằng Apple sẽ tiếp tục cho ra mắt phiên bản kế nhiệm của iPhone SE 2020 trong năm nay để duy trì lợi nhuận cũng như khả năng phát triển ở phân khúc giá rẻ. Tuy nhiên, nhà phân tích William Yang của JP Morgan lại tin rằng sản phẩm này bị lùi sang 2022. Theo ghi chú của Yang được Apple Insider trích dẫn lại, chuỗi cung ứng đang phát triển một phiên bản iPhone giá rẻ, sẽ ra mắt trong nửa đầu năm 2022. Ông không cung cấp thông tin chi tiết về giá bán. Đặc biệt, dự đoán của Yang lại trái ngược với các báo cáo trước đây. Ming-Chi Kuo từng đề cập rằng iPhone SE 3 sẽ không ra mắt vào nửa đầu năm 2021, nhưng điều đó không có nghĩa là smartphone này bị dời sang tận năm sau. Đầu tháng 1, blog Mac Otakara tuyên bố iPhone SE và AirPods Pro mới có thể ra mắt vào tháng 4 năm nay. Hiện vẫn chưa có một thông tin nào là chắc chắn cho nên các chuyên gia phân tích cho biết sẽ chờ thêm một thời gian nữa để đưa ra phán đoán chính xác hơn. Ngoài thời gian ra mắt, Yang cho biết rằng iPhone SE 3 sẽ có thiết kế tương tự như phiên bản tiền nhiệm nhưng chipset được nâng cấp. Vì iPhone SE 2020 được trang bị chipset A13 Bionic, do đó, Apple dường như chắc chắn sẽ chọn chipset A14 Bionic cho iPhone SE 3. Thêm vào đó, thiết bị được cho là có màn hình LCD 6,06 inch do Sharp hoặc JDI cung cấp, lớn hơn đáng kể so với kích thước 4,7 inch hiện tại. Ông cũng cho rằng với sự phổ biến của iPhone 11, Apple có thể đang lên kế hoạch phát hành một mẫu máy giá rẻ khác mang thiết kế tương tự.

