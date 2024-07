Huyền bí bùa 'mắt quỷ' quyền lực, mang sức mạnh vũ trụ ngàn năm

Theo truyền thuyết, bùa " mắt quỷ" (Evil Eye) màu xanh lục có khả năng bảo vệ người đeo bằng cách hút mọi điềm xấu và nứt vỡ để hóa giải điều không may. (Ảnh: Sirioti Jewelry) Những truyền thuyết này xuất hiện từ Trung Đông hàng ngàn năm trước và lan rộng ra nhiều nơi trên thế giới, từ Ý, Hy Lạp, Mexico, Brazil đến Ấn Độ, Trung Hoa. (Ảnh: Wikipedia) Người ta tin rằng mắt quỷ được hình thành từ sự thèm khát, đố kỵ, ghen tuông và có thể gây tai họa như bệnh tật cho trẻ em, phụ nữ có thai, hay làm hại vườn cây, vật nuôi. (Ảnh: Aish.com) Để tránh bị ám bởi mắt quỷ, nhiều nền văn hóa sử dụng bùa giải hạn. Những chiếc bùa này xuất hiện dưới nhiều hình thức và chất liệu khác nhau, từ đá vôi, đồng, đến thủy tinh xanh. (Ảnh: Britannica) Ví dụ, Con mắt Horus ở Ai Cập, bùa Hasam ở Bắc Phi và Trung Đông, và bùa Mano fico, Mano cornuto ở Ý. Các bùa hộ mạng ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ thường có hình con mắt bằng thủy tinh xanh. (Ảnh: latelita) Ngày nay, bùa mắt quỷ đã trở thành một đồ trang sức phổ biến, dễ dàng tìm thấy ở các nước Địa Trung Hải. Bùa thường có màu xanh đại dương, hình tròn, và được đeo để bảo vệ khỏi những điều xui xẻo. (Ảnh: The Crescent Magazine) Khi bùa vỡ, điều đó có nghĩa là chủ nhân đã tránh được một điều xấu và cần thay thế bằng chiếc mới. (Ảnh: Wikipedia) Vùng Cappadocia ở Thổ Nhĩ Kỳ là nơi du khách có thể chiêm ngưỡng nhiều bùa mắt quỷ độc đáo treo trên các cành cây để cầu may mắn.(Ảnh: Turkey Travel Centre) Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn rùng rợn về ma trơi và sự thật.

Theo truyền thuyết, bùa " mắt quỷ" (Evil Eye) màu xanh lục có khả năng bảo vệ người đeo bằng cách hút mọi điềm xấu và nứt vỡ để hóa giải điều không may. (Ảnh: Sirioti Jewelry) Những truyền thuyết này xuất hiện từ Trung Đông hàng ngàn năm trước và lan rộng ra nhiều nơi trên thế giới, từ Ý, Hy Lạp, Mexico, Brazil đến Ấn Độ, Trung Hoa. (Ảnh: Wikipedia) Người ta tin rằng mắt quỷ được hình thành từ sự thèm khát, đố kỵ, ghen tuông và có thể gây tai họa như bệnh tật cho trẻ em, phụ nữ có thai, hay làm hại vườn cây, vật nuôi. (Ảnh: Aish.com) Để tránh bị ám bởi mắt quỷ, nhiều nền văn hóa sử dụng bùa giải hạn. Những chiếc bùa này xuất hiện dưới nhiều hình thức và chất liệu khác nhau, từ đá vôi, đồng, đến thủy tinh xanh. (Ảnh: Britannica) Ví dụ, Con mắt Horus ở Ai Cập, bùa Hasam ở Bắc Phi và Trung Đông, và bùa Mano fico, Mano cornuto ở Ý. Các bùa hộ mạng ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ thường có hình con mắt bằng thủy tinh xanh. (Ảnh: latelita) Ngày nay, bùa mắt quỷ đã trở thành một đồ trang sức phổ biến, dễ dàng tìm thấy ở các nước Địa Trung Hải. Bùa thường có màu xanh đại dương, hình tròn, và được đeo để bảo vệ khỏi những điều xui xẻo. (Ảnh: The Crescent Magazine) Khi bùa vỡ, điều đó có nghĩa là chủ nhân đã tránh được một điều xấu và cần thay thế bằng chiếc mới. (Ảnh: Wikipedia) Vùng Cappadocia ở Thổ Nhĩ Kỳ là nơi du khách có thể chiêm ngưỡng nhiều bùa mắt quỷ độc đáo treo trên các cành cây để cầu may mắn.(Ảnh: Turkey Travel Centre) Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn rùng rợn về ma trơi và sự thật.