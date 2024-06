Giật mình truyền thuyết có thật, trùng khớp với những thảm họa lịch sử

Các bộ tộc Toba và Piraga trên vùng đồng bằng Chaco ở Nam Mỹ lưu truyền về một truyền thuyết rằng cách đây hàng ngàn năm, mảnh vỡ của mặt trăng đã từng va vào Trái Đất. Còn cao nguyên Brazil ở cạnh bên cũng lưu truyền cuộc chiến giữa mặt trời và mặt trăng. Kết cục là địa cầu bị phá huỷ, con người bị thiêu chết, chỉ có một số bộ lạc biến thành cá sấu và ẩn mình dưới lòng hồ thì mới may mắn thoát nạn. Chứng cứ cho thấy các truyền thuyết này không hề mê tín, căn cứ vào hố thiên thạch do thiên thạch Campo va vào Trái Đất cách đây 4.000 năm. Góc tới của thiên thạch rất nhỏ, làm cho một vùng đất rộng khoảng 2 dặm (3km), chiều dài 12 dặm (19km) bị phá hủy tan tành. Theo phán đoán, nếu có một thiên thể tương tự va vào khu đông dân cư thì hậu quả gây ra nghiêm trọng đến mức nào. Lịch sử Trung Quốc có ghi chép chi tiết về câu chuyện của Cộng Công – một vị thần nước 5.000 năm về trước, trong cuộc chiến giành lấy ngôi vương ông ta đã để thua thần lửa Chúc Dung. Cộng Công quá tức giận đã xô đổ các ngọn núi cao, kết quả là long trời lở đất, lũ lụt khắp nơi. chắc chắn có thể đã diễn ra một thiên tai mang tính toàn cầu, sóng thần cao 650 feet (200m) và mưa dữ dội. Một số chuyên gia cho rằng minh chứng về hố thiên thạch Bakr có thể giải thích cho những hiện tượng này. Một tác động của thiên thạch vào vùng nước sâu có thể hất tung gấp 10 lần thể tích của nước biển vào bầu khí quyển của Trái Đất, điều đó sẽ gây ra mưa to trong rất nhiều ngày, giống như trận sóng thần được ví như “gợn sóng của bờ biển” ở Ấn Độ Dương vào năm 2004. Theo truyền thuyết của người Quirout và gia tộc họ Hoắc ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, vào tối ngày 26/1/1700 đã xảy ra một trận chiến thảm khốc giữa chim sấm và cá voi. Trận chiến đã làm cho nước biển sục sôi, mặt đất chuyển động. Ngày nay, các hoạt động thăm dò địa chất đã chứng minh rằng nơi nay từng xảy ra một trận động đất vô cùng dữ dội, cường độ của nó ít nhất cũng phải đạt 9 độ Richter, và nó cũng khiến cho đường bờ biển chìm xuống 2m. Người Agatatelli ở quần đảo Solomon thuộc Thái Bình Dương được xem là người may mắn sống sót duy nhất ở đảo Dionymanu. Đảo Dionymanu trong truyền thuyết được cho là đã bị biển nhấn chìm. Tương truyền rằng, một người tên là Lapanat vì muốn trả thù kẻ đã bắt cóc vợ ông đã trở thành một tên phù thủy. Sau khi khoai môn nảy mầm, hòn đảo bắt đầu chìm một cách nhanh chóng. Ngày nay, Đảo Dionymanu nằm sâu 3 dặm (5km) dưới rãnh biển Jensen, đây là một trong những hòn đảo do đáy biển sạt lở mà chìm. Một số nhà khoa học quan ngại rằng các ngọn núi lửa cũ ở đảo La Palma thuộc Đại Tây Dương trong tương lai cũng có nguy cơ vì lý do tương tự mà chìm xuống biển. Có một thời, loài người đã từng phát triển văn minh rực rỡ, nhưng nhân cách của họ tha hóa, đạo đức của họ suy đồi, trái tim họ trở nên ích kỷ và độc ác với những mưu tính xấu xa. Kiên nhẫn chờ đợi sự thay đổi tốt lên từ loài người trong vô vọng, Thần đã quyết định hủy diệt những con người độc ác, tha hóa biến chất ấy bằng một trận hồng thủy nhằm xóa sổ địa cầu. Tuy nhiên, trong số những con người độc ác và mưu mô ấy, còn sót lại một người có đạo đức tốt đẹp, đó là Noah. Thần đã báo cho ông biết trước sắp có thảm họa và dạy ông cách đóng thuyền để cứu bản thân, gia đình, những người khác và các cặp đôi động vật, đồng thời dự trữ nhiều nhu yếu phẩm trên tàu. Thế rồi, cơn hồng thủy bất ngờ xuất hiện, mưa liên tục suốt 40 ngày đêm và nước dâng lên liên tục trong 157 ngày, nước ngập tràn trái đất, ngập lên cả những đỉnh núi cao chót vót. Tất cả mọi sinh vật trên Trái Đất đều bị hủy diệt. Và những điều này không hẳn chỉ có trong truyền thuyết khi các cuộc khai quật ở khu vực nền văn minh Lưỡng Hà đã phát hiện nhiều dấu vết như lớp bùn trầm tích hay các hóa thạch liên quan đến Đại hồng thủy. Năm 1977, Ron Wyatt đã tìm thấy một con tàu rất lớn thuộc thời tiền sử trên một đỉnh núi cao 2.000m trên mực nước biển. Một điều đáng ngạc nhiên hơn nữa đó là qua phân tích, chứng minh và đối chiếu, các nhà khoa học khẳng định đó chính là con tàu nổi tiếng của Noah năm nào. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

