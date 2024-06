Hoảng hồn phát hiện 'quái thú' rình mò ngoài cửa

Cô tưởng đó là hàng xóm nên mở cửa, nhưng lại đối mặt với con "quái thú" dài hơn một mét. Hoảng sợ, cô nhanh chóng bỏ chạy và gọi cảnh sát. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt, suy luận rằng con rắn đến từ khu rừng gần đó do nhiệt độ cao và đã tìm nơi ẩn náu trong nhà. Con rắn độc sau đó được lực lượng cứu hỏa bắt và thả trở lại tự nhiên. Sự việc gây sốc cho nhiều người và là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc chung sống với động vật hoang dã và cần có biện pháp phòng ngừa thích hợp. Cách đây không lâu, một đoạn clip đáng sợ xuất hiện trên Instagram, cho thấy một con rắn hổ mang chúa đang cuộn mình trên một chiếc quạt trần. Chuyển động không ngừng của chiếc quạt tạo ra mối nguy hiểm, vì con quái thú có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhiều người xem clip bày tỏ lo ngại về tình trạng mất an toàn cho những người trong nhà. Sự việc này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thường xuyên kiểm tra những đồ vật trong nhà để tránh những tình huống nguy hiểm không mong muốn. Tất cả các loài rắn hổ mang đều có nọc độc, có khả năng nâng phần đầu cơ thể lên và bành phần cổ ra tạo thành hình dạng mang phồng khi bị đe dọa. Hổ mang chúa là loài rắn độc dài nhất thế giới. Loài rắn này đang bị đe dọa do mất môi trường sống và được liệt kê là loài sắp nguy cấp trong Sách Đỏ IUCN từ năm 2010. Loài rắn này có khả năng giáng một vết cắn khiến nạn nhân tử vong nhanh chóng. Theo ước tính, lượng nọc độc tiết ra trong một vết cắn của hổ mang chúa có khả năng giết chết một con voi trưởng thành và gây tử vong cho khoảng 20 người trưởng thành nếu không được chữa trị. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài rắn biết bay phổ biến ở Việt Nam.

