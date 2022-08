Hồ sơ mật tiết lộ: Nam Cực là lối vào thế giới lòng đất?

Đương thời Đức Quốc xã rất tích cực tìm kiếm thế giới địa hạ (thế giới dưới lòng đất) trong truyền thuyết với kỳ vọng tìm ra “trục tâm Địa Cầu” có thể cải biến thời gian và lịch sử. Hết thảy những điều này cũng thu hút sự chú ý của Liên Xô và Mỹ, những cơ quan tình báo của họ đã luôn luôn theo dõi chặt chẽ mọi động tĩnh ở nước Đức. Sau khi Liên Xô giải thể, Hội đồng An ninh Quốc gia Liên Xô, còn được gọi là KGB, đã thu thập rất nhiều hồ sơ bí mật đã được Nga giải mật. Vào năm 2015, nhà báo điều tra Nicola Subutin đã có một phát hiện đáng ngạc nhiên sau khi tiến hành nghiên cứu một hồ sơ có tên Orion. Trong tập hồ sơ có chứa một bản đồ dưới lòng đất cho thấy, Đức Quốc xã có thể đã thiết lập một căn cứ bí mật dưới Nam Cực. Có một khu vực trên bản đồ được gọi là địa khu Asgard, cái tên này trong thần thoại Bắc Âu đại diện cho nơi cư ngụ của chúng Thần, và là một Thần giới mà nhân loại không cách nào thám hiểm tới. Mặt sau bản đồ có một đại lục tên là Liberia, mọi người chú ý góc dưới bên phải bản đồ, trên có viết dòng chữ “Shambala, thành trì của chúng Thần” (Shambala Stadt der Gotter). Có lẽ nào, Đức Quốc xã cũng đã thực sự tìm thấy tịnh thổ cực lạc dưới lòng đất Tây Tạng trong truyền thuyết? Sau Thế chiến II, một lực lượng tinh nhuệ gồm 25 vạn quân của Hitler đã biến mất, đương thời có nhiều nghi ngờ rằng họ đã trốn đến căn cứ bí mật dưới Nam Cực. Vì vậy, để tìm ra thành phố địa hạ ở Nam Cực của Đức Quốc xã trong truyền thuyết, Hoa Kỳ đã phát động một hành động bí mật mang tên “Đổ bộ từ trên không” (High Jump), bề ngoài là để “khám trắc và khai phát khoáng tạng ở Nam Cực”. Vào tháng 12 năm 1946, Bộ trưởng Hải quân James Vincent Forrestal đã điều động một hạm đội lớn gồm 40 tàu và máy bay hướng đến Nam Cực xuất phát. Hạm đội bao gồm kỳ hạm USS Olympus của hải quân, tàu sân bay USS Philippine Sea, tàu vận tải máy bay trên biển USS Tùng Hải, tàu ngầm USS Senate, tàu khu trục USS Bronson, tàu phá băng USS Borei và một số tàu chở dầu, tàu vận tải, v.v. Trong hành động lần này, tiểu tổ của Thượng tướng hải quân Richard E. Byrd đã lái và khảo sát sáu máy bay R-4D, mỗi máy bay được trang bị camera do thám và một đài truy lùng từ trường. Nhiệm vụ của họ là trắc lượng phần lớn đại lục địa Nam Cực và ghi lại dữ liệu từ trường trong suốt ba tháng hè ngắn ngủi ở Nam Cực. Nếu có tồn tại những ‘lỗ động’ bí ẩn bên dưới bề mặt băng ở Nam Cực, thiết bị này có thể ngay lập tức hiển thị ra nó. Trong “Hành động khám trắc” cuối cùng vào ngày 19 tháng 2 năm 1947, sáu máy bay R-4D đã xuất động đồng thời, mỗi máy bay đều theo lộ tuyến dự định để khám trắc từ trường, sau đó phản hồi dữ liệu về căn cứ. Điều kỳ lạ là, mặc dù lộ tuyến bay của họ có độ dài không khác biệt bao nhiêu, nhưng chiếc máy bay của Tướng Byrd lại về muộn hơn những chiếc khác ba tiếng, và chiếc may bay trông như thể đã bị cướp, nó trống rỗng. Các quan chức cho biết chiếc máy bay của Tướng Byrd đã gặp phải “sự cố động cơ” trong chuyến bay, vì thế để duy trì độ cao, trở về căn cứ, ông không thể không vứt bỏ hết mọi thứ trên máy bay ngoại trừ phim. Nhưng sự tình đó có đúng không? Sau cái chết của Tướng Byrd vào năm 1957, nhật ký của ông đã được công bố công khai, người ta mới biết được rốt cuộc điều gì đã thực sự phát sinh trong sự kiện bí ẩn đó. Hoá ra Tướng Byrd đã chạm chán một thành phố phát quang lấp lánh dưới lòng đất. Khi khoảng cách càng gần, ông phát hiện thành phố này trông giống như thể được kiến tạo bằng tinh thể nước. Sau khi nói chuyện với người dân ở đó, một lực lượng thần bí đã đưa Tướng Byrd trở lại máy bay, nâng nó lên một độ cao rồi tiến vào một tầng mây, sau khi xuyên qua tầng mây, Tướng Byrd lại nhìn thấy đại lục địa Nam Cực, và radar chỉ cho thấy cách căn cứ 27 phút. Khi Tướng Byrd trở lại căn cứ, ông đã báo cáo sự việc, nhưng các quan chức quân sự không tin ông. Sau đó, đoàn thám hiểm Nam Cực phải hứng chịu một cuộc tấn công của UFO và một sự cố rơi máy bay trinh sát bí ẩn. Kết quả là đoàn thám hiểm Nam Cực phải gấp gáp rút lui. Sau khi trở về châu Mỹ, Tướng Byrd đã báo cáo với Tổng thống Truman tại cuộc họp tham mưu Bộ Quốc phòng Mỹ. Sau đó, Tướng Byrd cũng bị điều tra bởi các cơ quan an ninh cao nhất của Mỹ và được yêu cầu phải duy trì giữ bí mật nghiêm ngặt. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

